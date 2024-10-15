https://1prime.ru/20241015/minfin-852178596.html
РБК: Минфин предложил ввести налоговую "автоупрощенку" во всей России
РБК: Минфин предложил ввести налоговую "автоупрощенку" во всей России - 15.10.2024, ПРАЙМ
РБК: Минфин предложил ввести налоговую "автоупрощенку" во всей России
С 2025 года все российские регионы смогут присоединиться к эксперименту по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН), пишет РБК со... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T09:18+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. С 2025 года все российские регионы смогут присоединиться к эксперименту по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН), пишет РБК со ссылкой на проект поправок в законодательство, внесенного в правительство Минфином.В издании отметили, что в настоящее время АУСН уже работает в Москве и Московской области, Калужской области и Татарстане, а также предлагается расширить его применение на все регионы уже с 2026 года. Власти и эксперты отмечают положительные результаты эксперимента и видят его преимущества для бизнеса.Также предлагается продлить эксперимент на территории "Сириуса" и в городе Байконур. Введение нового режима в регионах будет осуществляться региональным законом с сроком вступления в силу не ранее чем через месяц после его опубликования. Сам эксперимент продлится до конца 2027 года.С 1 июля 2022 года в России начал действовать экспериментальный налоговый режим АУСН. Он применяется в четырех пилотных регионах страны и предназначен для индивидуальных предпринимателей и организаций с доходом до 60 миллионов рублей и не более пяти сотрудниками. Главное преимущество этого режима состоит в упрощении и отмене налоговой отчетности и отчетности в Социальный фонд.Доходы и расходы бизнеса определяются на основе данных контрольно-кассовой техники, банков и информации, указанной в лицевом счете. Налоги автоматически рассчитываются исходя из этих данных, и ставки налога составляют 8% и 20% для разных категорий доходов.К 1 августа 2024 года федеральный бюджет и пилотные регионы уже получили 1,2 миллиарда рублей от этого налогового режима. В июле этого года было объявлено, что электронные торговые площадки также начнут обмениваться данными с налоговыми органами в рамках АУСН.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
РБК: Минфин предложил ввести налоговую "автоупрощенку" во всей России
РБК: Минфин предложил ввести налоговую "автоупрощенку" во вcех регионах России
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ.
С 2025 года все российские регионы смогут присоединиться к эксперименту по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН), пишет
РБК со ссылкой на проект поправок в законодательство, внесенного в правительство Минфином.
В издании отметили, что в настоящее время АУСН уже работает в Москве и Московской области, Калужской области и Татарстане, а также предлагается расширить его применение на все регионы уже с 2026 года. Власти и эксперты отмечают положительные результаты эксперимента и видят его преимущества для бизнеса.
Также предлагается продлить эксперимент на территории "Сириуса" и в городе Байконур. Введение нового режима в регионах будет осуществляться региональным законом с сроком вступления в силу не ранее чем через месяц после его опубликования. Сам эксперимент продлится до конца 2027 года.
С 1 июля 2022 года в России начал действовать экспериментальный налоговый режим АУСН. Он применяется в четырех пилотных регионах страны и предназначен для индивидуальных предпринимателей и организаций с доходом до 60 миллионов рублей и не более пяти сотрудниками. Главное преимущество этого режима состоит в упрощении и отмене налоговой отчетности и отчетности в Социальный фонд.
Доходы и расходы бизнеса определяются на основе данных контрольно-кассовой техники, банков и информации, указанной в лицевом счете. Налоги автоматически рассчитываются исходя из этих данных, и ставки налога составляют 8% и 20% для разных категорий доходов.
К 1 августа 2024 года федеральный бюджет и пилотные регионы уже получили 1,2 миллиарда рублей от этого налогового режима. В июле этого года было объявлено, что электронные торговые площадки также начнут обмениваться данными с налоговыми органами в рамках АУСН.
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