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Минфин оценил возможность обмена заблокированными активами - 15.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241015/minfin-852191042.html
Минфин оценил возможность обмена заблокированными активами
Минфин оценил возможность обмена заблокированными активами - 15.10.2024, ПРАЙМ
Минфин оценил возможность обмена заблокированными активами
Российские власти готовы создать условия для обмена заблокированными активами с заинтересованными инвесторами, несмотря на усилия западных регуляторов, которые... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T16:20+0300
2024-10-15T16:20+0300
экономика
россия
минфин
активы
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ИСЛАМАБАД, 15 окт - ПРАЙМ. Российские власти готовы создать условия для обмена заблокированными активами с заинтересованными инвесторами, несмотря на усилия западных регуляторов, которые стараются не позволить своим инвесторам участвовать в таких обменах. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.Инвестиционная палата объявила о завершении второго этапа выкупа блокированных иностранных ценных бумаг российскими гражданами, а также о нерезидентах, которые выкупили бумаги предъявленные физическими лицами-резидентами на 2,54 миллиарда рублей.Однако возможность нового этапа обмена заблокированных активов потребует изменений в существующей процедуре, включая решение правительственной комиссии и, возможно, изменение указа президента. На данный момент, рассмотрение этого вопроса правительственной комиссией не запланировано."Проблема основная в том, что против таких условий выступают западные регуляторы. Они наоборот делают все возможное, чтобы своим инвесторам такой обмен не разрешать. Но если такие инвесторы будут, а время от времени они приходят, то мы будем стараться условия и дальше эти создавать", - сказал Чебесков.
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россия, минфин, активы
Экономика, РОССИЯ, Минфин, активы
16:20 15.10.2024
 
Минфин оценил возможность обмена заблокированными активами

Минфин: Россия готова создавать условия для обмена заблокированными активами

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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ИСЛАМАБАД, 15 окт - ПРАЙМ. Российские власти готовы создать условия для обмена заблокированными активами с заинтересованными инвесторами, несмотря на усилия западных регуляторов, которые стараются не позволить своим инвесторам участвовать в таких обменах. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.
Инвестиционная палата объявила о завершении второго этапа выкупа блокированных иностранных ценных бумаг российскими гражданами, а также о нерезидентах, которые выкупили бумаги предъявленные физическими лицами-резидентами на 2,54 миллиарда рублей.
Однако возможность нового этапа обмена заблокированных активов потребует изменений в существующей процедуре, включая решение правительственной комиссии и, возможно, изменение указа президента. На данный момент, рассмотрение этого вопроса правительственной комиссией не запланировано.
"Проблема основная в том, что против таких условий выступают западные регуляторы. Они наоборот делают все возможное, чтобы своим инвесторам такой обмен не разрешать. Но если такие инвесторы будут, а время от времени они приходят, то мы будем стараться условия и дальше эти создавать", - сказал Чебесков.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
Минфин сообщил о приеме заявок на второй обмен заблокированными активами
25 сентября, 11:53
 
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