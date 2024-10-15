https://1prime.ru/20241015/minfin-852191042.html

Минфин оценил возможность обмена заблокированными активами

Минфин оценил возможность обмена заблокированными активами - 15.10.2024, ПРАЙМ

Минфин оценил возможность обмена заблокированными активами

Российские власти готовы создать условия для обмена заблокированными активами с заинтересованными инвесторами, несмотря на усилия западных регуляторов, которые... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T16:20+0300

2024-10-15T16:20+0300

2024-10-15T16:20+0300

экономика

россия

минфин

активы

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ИСЛАМАБАД, 15 окт - ПРАЙМ. Российские власти готовы создать условия для обмена заблокированными активами с заинтересованными инвесторами, несмотря на усилия западных регуляторов, которые стараются не позволить своим инвесторам участвовать в таких обменах. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.Инвестиционная палата объявила о завершении второго этапа выкупа блокированных иностранных ценных бумаг российскими гражданами, а также о нерезидентах, которые выкупили бумаги предъявленные физическими лицами-резидентами на 2,54 миллиарда рублей.Однако возможность нового этапа обмена заблокированных активов потребует изменений в существующей процедуре, включая решение правительственной комиссии и, возможно, изменение указа президента. На данный момент, рассмотрение этого вопроса правительственной комиссией не запланировано."Проблема основная в том, что против таких условий выступают западные регуляторы. Они наоборот делают все возможное, чтобы своим инвесторам такой обмен не разрешать. Но если такие инвесторы будут, а время от времени они приходят, то мы будем стараться условия и дальше эти создавать", - сказал Чебесков.

https://1prime.ru/20240925/aktivy-851766487.html

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россия, минфин, активы