https://1prime.ru/20241015/minfin-852191999.html

Регионы России получат возможность применять режим АУСН с 2025 года

Регионы России получат возможность применять режим АУСН с 2025 года - 15.10.2024, ПРАЙМ

Регионы России получат возможность применять режим АУСН с 2025 года

Возможность применения режима автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) распространят на все российские регионы с января 2025 года, такое... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T16:51+0300

2024-10-15T16:51+0300

2024-10-15T16:51+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Возможность применения режима автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) распространят на все российские регионы с января 2025 года, такое решение принято по просьбе самих регионов и по промежуточным результатам эксперимента в четырех пилотных субъектах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина. В проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на ближайшую трехлетку отмечается, что расширение географии применения АУСН на все регионы РФ планируется с 1 января 2026 года. Согласно действующему законодательству, эксперимент по установлению специального налогового режима АУСН с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года применяют четыре региона - Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. "По информации ФНС России, промежуточные результаты проведения эксперимента по введению АУСН в четырех пилотных регионах положительные. По просьбе субъектов РФ было принято решение о расширении географии АУСН", - говорится в сообщении. "Распространить возможность применения режима АУСН на всей территории России планируется с 1 января 2025 года. Каждый регион будет вводить АУСН на своей территории своим региональным законом", - отметили в Минфине. Переход на АУСН осуществляется добровольно, он возможен для организаций и индивидуальных предпринимателей с численностью работников не более 5 человек, годовым доходом не более 60 миллионов рублей и остаточной стоимостью основных средств до 150 миллионов рублей. Налог уплачивается либо с доходов (по ставке 8%), либо с доходов, уменьшенных на величину расходов (по ставке 20%). Применяющие режим АУСН лица освобождаются от обязанности представления в налоговый орган налоговой декларации, а учет доходов и расходов они ведут в личном кабинете налогоплательщика. "Учитывая положительные отзывы о режиме автоУСН, желание субъектов Российской Федерации ввести его на своих территориях, а также техническую готовность ФНС России к масштабированию эксперимента, было принято решение о внесении изменений в федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ, предусматривающих возможность добровольного участия в эксперименте всех субъектов Российской Федерации", - прокомментировали РИА Новости в ФНС РФ, отметив, что расширение эксперимента ожидается с 1 января 2025 года. "Кроме того, начиная с 1 января 2025 года, налогоплательщики, применяющие обычную УСН или являющиеся самозанятыми, могут перейти на применение налогового режима АУСН не только с начала года, но и с 1 числа любого месяца года", - добавили в ФНС.

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