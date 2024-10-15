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Минфин предложил повысить минимальные закупочные цены на этиловый спирт - 15.10.2024, ПРАЙМ
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Минфин предложил повысить минимальные закупочные цены на этиловый спирт
Минфин предложил повысить минимальные закупочные цены на этиловый спирт - 15.10.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил повысить минимальные закупочные цены на этиловый спирт
Минфин РФ предлагает повысить с января 2025 года минимальную закупочную цену на этиловый спирт, решение предлагается исходя из уровня инфляции и роста затрат на | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T17:11+0300
2024-10-15T17:11+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает повысить с января 2025 года минимальную закупочную цену на этиловый спирт, решение предлагается исходя из уровня инфляции и роста затрат на производство и логистику, следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Так, согласно тексту проекта, минимальная цена (без учета акциза и НДС) на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением денатурированного этилового спирта, головной фракции этилового спирта (отходов спиртового производства), спирта-сырца, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) вырастет с 73 до 85 рублей за 1 литр безводного спирта. Как отмечается в обосновании к проекту, увеличение минимальной закупочной цены на этиловый спирт из пищевого сырья предлагается с учетом уровня инфляции, затрат на производство и логистику. Согласно проекту, документ вступает в силу с 1 января 2025 года, но не ранее 10 дней после дня его официального опубликования, и действует по 31 декабря 2030 года включительно. "При установлении предлагаемых проектом приказа минимальных цен на этиловый спирт из пищевого сырья субъекты регулирования (производители) не будут нести убытки (затраты) по сравнению с тем, если минимальные цены на такую продукцию останутся на действующем уровне", - подчеркивает министерство. В том числе, Минфин вторым проектом приказа предлагает повысить также с января 2025 года минимальную закупочную цену на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, и денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и непищевого сырья ‎(за исключением биоэтанола). Так, цена может увеличиться с 55 до 64 рублей за 1 литр безводного спирта. Отмечается, что решение предлагается тоже в связи с уровнем инфляции и ростом затрат на производство и логистику, и вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2030 года включительно.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
17:11 15.10.2024
 
Минфин предложил повысить минимальные закупочные цены на этиловый спирт

Минфин предлагает с 2025 года повысить минимальные закупочные цены на этиловый спирт

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает повысить с января 2025 года минимальную закупочную цену на этиловый спирт, решение предлагается исходя из уровня инфляции и роста затрат на производство и логистику, следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Так, согласно тексту проекта, минимальная цена (без учета акциза и НДС) на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением денатурированного этилового спирта, головной фракции этилового спирта (отходов спиртового производства), спирта-сырца, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) вырастет с 73 до 85 рублей за 1 литр безводного спирта.
Как отмечается в обосновании к проекту, увеличение минимальной закупочной цены на этиловый спирт из пищевого сырья предлагается с учетом уровня инфляции, затрат на производство и логистику. Согласно проекту, документ вступает в силу с 1 января 2025 года, но не ранее 10 дней после дня его официального опубликования, и действует по 31 декабря 2030 года включительно.
"При установлении предлагаемых проектом приказа минимальных цен на этиловый спирт из пищевого сырья субъекты регулирования (производители) не будут нести убытки (затраты) по сравнению с тем, если минимальные цены на такую продукцию останутся на действующем уровне", - подчеркивает министерство.
В том числе, Минфин вторым проектом приказа предлагает повысить также с января 2025 года минимальную закупочную цену на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, и денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и непищевого сырья ‎(за исключением биоэтанола). Так, цена может увеличиться с 55 до 64 рублей за 1 литр безводного спирта.
Отмечается, что решение предлагается тоже в связи с уровнем инфляции и ростом затрат на производство и логистику, и вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2030 года включительно.
 
ЭкономикаРОССИЯМинфин
 
 
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