https://1prime.ru/20241015/minoborony-852177636.html

Главы оборонных ведомств России и Китая провели встречу

Главы оборонных ведомств России и Китая провели встречу - 15.10.2024, ПРАЙМ

Главы оборонных ведомств России и Китая провели встречу

КНР и России следует углублять сотрудничество между вооружёнными силами двух государств, заявил зампред Центрального военного совета (ЦВС) Китая Чжан Юся в ходе | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T07:33+0300

2024-10-15T07:33+0300

2024-10-15T07:33+0300

россия

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андрей белоусов

минобороны рф

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ПЕКИН, 15 окт - ПРАЙМ. КНР и России следует углублять сотрудничество между вооружёнными силами двух государств, заявил зампред Центрального военного совета (ЦВС) Китая Чжан Юся в ходе встречи с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым во вторник. В понедельник Белоусов прибыл в КНР с официальным визитом. В первый день он возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине, провёл переговоры с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем. "Сегодня мы познакомились. Надеюсь, что мы сможем установить с вами хорошие рабочие отношения и дружбу, чтобы продвигать дальнейшее развитие отношений между нашими вооружёнными силами", - подчеркнул Чжан Юся, добавив, что в КНР уделяется особое внимание официальному визиту Белоусова."Это ваш первый визит в Китай после назначения на должность министра обороны, и мы специально обдуманно всё организуем и уделяем этому особое внимание", - отметил Чжан Юся. Военачальник добавил, что накануне главы военных ведомств провели в Пекине очень откровенные переговоры и достигли общего мнения по многим вопросам. "Я это высоко ценю и одобряю", - отметил Чжан Юся.Как подчеркнул Белоусов, военные ведомства двух стран солидарны в оценках мировых процессов, у них есть общее понимание того, что нужно делать в складывающейся ситуации."Вчера мы провели очень содержательные переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики, и видим, что у нас общие взгляды, общая оценка ситуации и общее понимание того, что нам надо вместе сделать", - сказал глава российского Минобороны.Он отметил, что благодаря усилиям лидеров двух стран - председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина у Москвы и Пекина выстроилось стратегическое партнёрство."И наша задача его укреплять и развивать", - сказал Белоусов, выразив уверенность, что сегодня "предстоит плодотворная работа и принятие значимых, весомых решений".Также Белоусов подчеркнул, что в этом году РФ и КНР отмечают 75-летие установления дипотношений, а в следующем - 80-летие совместной победы над немецко-фашистскими захватчиками. "У нас совместная история, длительный совместный путь. Мы с уверенностью смотрим в будущее", - сказал министр.

https://1prime.ru/20240827/belousov-851158043.html

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россия, китай, андрей белоусов, минобороны рф