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Мишустин прилетел в Пакистан на заседание Совета глав правительств ШОС
Мишустин прилетел в Пакистан на заседание Совета глав правительств ШОС - 15.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин прилетел в Пакистан на заседание Совета глав правительств ШОС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник прилетел в Пакистан, передает корреспондент РИА Новости. | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T21:43+0300
2024-10-15T21:43+0300
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политика
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шос
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник прилетел в Пакистан, передает корреспондент РИА Новости. В аэропорту Мишустина встретили министр обороны, оборонного производства и авиации Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, заместитель министра иностранных дел Пакистана по европейским делам Шафкат Али-хан и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали. Глава российского правительства будет работать в Исламабаде 15-16 октября. В рамках поездки Мишустин 16 октября проведет ряд встреч, в том числе трехсторонние переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Кроме того, у главы российского правительства запланированы отдельные беседы с китайским и монгольским коллегами, а также ожидается встреча Мишустина с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. В тот же день российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем также ожидается участие премьер-министров Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первого вице-президента Ирана и высокого представителя Индии. Участники рассмотрят приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС. В частности, политики обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации деятельности ШОС в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике будут зафиксированы в итоговом Совместном коммюнике. В ходе заседания главы правительств утвердят бюджет, обновленные с учетом приема Белоруссии штатные расписания секретариата и исполнительного комитета РАТС ШОС, протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС от 1 декабря 2017 года.
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михаил мишустин, шос
Политика, Михаил Мишустин, ШОС
Мишустин прилетел в Пакистан на заседание Совета глав правительств ШОС
Мишустин прилетел в Пакистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник прилетел в Пакистан, передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту Мишустина встретили министр обороны, оборонного производства и авиации Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, заместитель министра иностранных дел Пакистана по европейским делам Шафкат Али-хан и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали.
Глава российского правительства будет работать в Исламабаде 15-16 октября. В рамках поездки Мишустин 16 октября проведет ряд встреч, в том числе трехсторонние переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Кроме того, у главы российского правительства запланированы отдельные беседы с китайским и монгольским коллегами, а также ожидается встреча Мишустина с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.
В тот же день российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем также ожидается участие премьер-министров Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первого вице-президента Ирана и высокого представителя Индии. Участники рассмотрят приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС.
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В частности, политики обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации деятельности ШОС в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике будут зафиксированы в итоговом Совместном коммюнике.
В ходе заседания главы правительств утвердят бюджет, обновленные с учетом приема Белоруссии штатные расписания секретариата и исполнительного комитета РАТС ШОС, протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС от 1 декабря 2017 года.