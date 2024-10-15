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Рыбаки спасли туриста, дрейфовавшего два месяца в Охотском море - 15.10.2024, ПРАЙМ
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Рыбаки спасли туриста, дрейфовавшего два месяца в Охотском море
Рыбаки спасли туриста, дрейфовавшего два месяца в Охотском море - 15.10.2024, ПРАЙМ
Рыбаки спасли туриста, дрейфовавшего два месяца в Охотском море
Рыбацкое судно "Ангел" ночью доставит в Магадан туриста, который на протяжении двух месяцев дрейфовал на лодке в Охотском море, там его госпитализируют в... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T08:11+0300
2024-10-15T08:12+0300
происшествия
охотское море
мчс
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МАГАДАН, 15 окт - ПРАЙМ. Рыбацкое судно "Ангел" ночью доставит в Магадан туриста, который на протяжении двух месяцев дрейфовал на лодке в Охотском море, там его госпитализируют в облбольницу, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по области. Девятого августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись на лодке катамаранного типа "Байкат 470". в Охотское море. Связь с ними вскоре пропала. Людей искали, задействуя вертолеты, однако никого не нашли. Рыбаки обнаружили катамаран в понедельник у берегов Камчатки. Из трех человек, которые там были, выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела умерших были также на катамаране. "Мужчину везут в Магадан, приход судна "Ангел" ожидается в ночное время. В Морском торговом порту Магадана его будут встречать врачи скорой помощи. Мужчину эвакуируют и доставят в больницу", - рассказали в МЧС.В Магаданской больнице сообщили, что ночью будут ждать доставки пациента. Врачи оперативно осмотрят его и начнут лечение.
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охотское море, мчс
Происшествия, Охотское море, МЧС
08:11 15.10.2024 (обновлено: 08:12 15.10.2024)
 
Рыбаки спасли туриста, дрейфовавшего два месяца в Охотском море

Рыбацкое судно везет в Магадан туриста, дрейфовавшего два месяца на лодке в Охотском море

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМыс Дежнева на Чукотке
Мыс Дежнева на Чукотке - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МАГАДАН, 15 окт - ПРАЙМ. Рыбацкое судно "Ангел" ночью доставит в Магадан туриста, который на протяжении двух месяцев дрейфовал на лодке в Охотском море, там его госпитализируют в облбольницу, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по области.
Девятого августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись на лодке катамаранного типа "Байкат 470". в Охотское море. Связь с ними вскоре пропала. Людей искали, задействуя вертолеты, однако никого не нашли. Рыбаки обнаружили катамаран в понедельник у берегов Камчатки. Из трех человек, которые там были, выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела умерших были также на катамаране.
"Мужчину везут в Магадан, приход судна "Ангел" ожидается в ночное время. В Морском торговом порту Магадана его будут встречать врачи скорой помощи. Мужчину эвакуируют и доставят в больницу", - рассказали в МЧС.
В Магаданской больнице сообщили, что ночью будут ждать доставки пациента. Врачи оперативно осмотрят его и начнут лечение.
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