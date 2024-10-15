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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов - 15.10.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов
Российский рынок акций усилил рост: основной индекс поднялся выше 2800 пунктов, впервые с 7 октября, следует из данных торговой площадки. | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T13:00+0300
2024-10-15T13:00+0300
2024-10-15T13:00+0300
экономика
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мосбиржа
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост: основной индекс поднялся выше 2800 пунктов, впервые с 7 октября, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 12.55 мск растет на 1,05%, до 2 802,46 пункта.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов, впервые с 7 октября
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост: основной индекс поднялся выше 2800 пунктов, впервые с 7 октября, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 12.55 мск растет на 1,05%, до 2 802,46 пункта.