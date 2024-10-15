https://1prime.ru/20241015/mosbirzha-852186353.html

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов - 15.10.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов

Российский рынок акций усилил рост: основной индекс поднялся выше 2800 пунктов, впервые с 7 октября, следует из данных торговой площадки. | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T13:00+0300

2024-10-15T13:00+0300

2024-10-15T13:00+0300

экономика

россия

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_4e7ad0a643b277d95aecd48cf63b97ca.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост: основной индекс поднялся выше 2800 пунктов, впервые с 7 октября, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 12.55 мск растет на 1,05%, до 2 802,46 пункта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа