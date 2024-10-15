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"Билайн" раскрыл новую схему мошенничества с профилями в WhatsApp
"Билайн" раскрыл новую схему мошенничества с профилями в WhatsApp - 15.10.2024, ПРАЙМ
"Билайн" раскрыл новую схему мошенничества с профилями в WhatsApp
Злоумышленники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp для дальнейшего обзвона и обмана других пользователей мессенджера под видом сотрудников... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T10:07+0300
2024-10-15T10:07+0300
2024-10-15T11:23+0300
мошенничество
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Злоумышленники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp для дальнейшего обзвона и обмана других пользователей мессенджера под видом сотрудников банков или сотовых операторов, рассказал РИА Новости директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса "Вымпелкома" Дмитрий Чернов. "Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов", - сообщил Чернов. По его словам, мошенники могут изменить изображение профиля на логотип компании для создания доверия. Звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенничества. В результате со взломанного аккаунта могут проводиться массовые обзвоны. По данным группы быстрого реагирования оператора, чаще всего жертвами такой схемы становятся пожилые люди, которым мессенджер установили дети или внуки.
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россия, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, МОШЕННИКИ
"Билайн" раскрыл новую схему мошенничества с профилями в WhatsApp
"Билайн": мошенники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Злоумышленники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp для дальнейшего обзвона и обмана других пользователей мессенджера под видом сотрудников банков или сотовых операторов, рассказал РИА Новости директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса "Вымпелкома" Дмитрий Чернов.
"Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов", - сообщил Чернов.
По его словам, мошенники могут изменить изображение профиля на логотип компании для создания доверия. Звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенничества. В результате со взломанного аккаунта могут проводиться массовые обзвоны.
По данным группы быстрого реагирования оператора, чаще всего жертвами такой схемы становятся пожилые люди, которым мессенджер установили дети или внуки.