https://1prime.ru/20241015/moshenniki-852179819.html

"Билайн" раскрыл новую схему мошенничества с профилями в WhatsApp

"Билайн" раскрыл новую схему мошенничества с профилями в WhatsApp - 15.10.2024, ПРАЙМ

"Билайн" раскрыл новую схему мошенничества с профилями в WhatsApp

Злоумышленники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp для дальнейшего обзвона и обмана других пользователей мессенджера под видом сотрудников... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T10:07+0300

2024-10-15T10:07+0300

2024-10-15T11:23+0300

мошенничество

россия

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/83361/13/833611300_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05a21c26043c18710ef530d0e5ddc87e.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Злоумышленники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp для дальнейшего обзвона и обмана других пользователей мессенджера под видом сотрудников банков или сотовых операторов, рассказал РИА Новости директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса "Вымпелкома" Дмитрий Чернов. "Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов", - сообщил Чернов. По его словам, мошенники могут изменить изображение профиля на логотип компании для создания доверия. Звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенничества. В результате со взломанного аккаунта могут проводиться массовые обзвоны. По данным группы быстрого реагирования оператора, чаще всего жертвами такой схемы становятся пожилые люди, которым мессенджер установили дети или внуки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мошенники