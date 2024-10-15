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Глава ФАС объяснил штраф МТС в размере трех миллиардов рублей - 15.10.2024, ПРАЙМ
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Глава ФАС объяснил штраф МТС в размере трех миллиардов рублей
Глава ФАС объяснил штраф МТС в размере трех миллиардов рублей - 15.10.2024, ПРАЙМ
Глава ФАС объяснил штраф МТС в размере трех миллиардов рублей
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России объяснил, почему МТС оштрафован на 3 миллиарда рублей: у оператора достаточно высокая прибыль, нет... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T16:12+0300
2024-10-15T16:24+0300
россия
фас рф
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СОЧИ, 15 окт - ПРАЙМ. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России объяснил, почему МТС оштрафован на 3 миллиарда рублей: у оператора достаточно высокая прибыль, нет необходимости дополнительно нагружать потребителей, заявил Максим Шаскольский журналистам в кулуарах Всероссийской тарифной конференции. ФАС в понедельник сообщила, что обязала МТС по итогам дела о повышении в среднем на 8% тарифов на связь в апреле-мае 2024 года перечислить в бюджет РФ 3 миллиарда рублей незаконно полученного дохода. При этом в начале октября ведомство заявляло, что это повышение тарифов является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей, и предписывало оператору снизить тарифы. "Он (тариф - ред.) признан экономически не обоснованным. В данном случае рост расходов покрывается выручкой и без повышения тарифов: полученные средства выводятся в дивиденды, у оператора связи достаточно высокая прибыль и нет необходимости нагружать дополнительными тарифами потребителей. Чтобы не допускать таких необоснованных повышений, есть такой вариант, как взыскание в бюджет. Как мы рассчитали, 3 миллиарда рублей", - сказал Шаскольский, отвечая на вопрос, почему служба применила такой штраф к МТС. В МТС РИА Новости сообщали, что компания изучает поступившие из ФАС документы и по итогам оценки примет решение о действиях, включая возможное оспаривание решения ведомства.
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россия, фас рф, мтс
РОССИЯ, ФАС РФ, МТС
16:12 15.10.2024 (обновлено: 16:24 15.10.2024)
 
Глава ФАС объяснил штраф МТС в размере трех миллиардов рублей

Шаскольский: у МТС достаточно высокая прибыль, нет нужды повышать цены на связь

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СОЧИ, 15 окт - ПРАЙМ. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России объяснил, почему МТС оштрафован на 3 миллиарда рублей: у оператора достаточно высокая прибыль, нет необходимости дополнительно нагружать потребителей, заявил Максим Шаскольский журналистам в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.
ФАС в понедельник сообщила, что обязала МТС по итогам дела о повышении в среднем на 8% тарифов на связь в апреле-мае 2024 года перечислить в бюджет РФ 3 миллиарда рублей незаконно полученного дохода. При этом в начале октября ведомство заявляло, что это повышение тарифов является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей, и предписывало оператору снизить тарифы.
"Он (тариф - ред.) признан экономически не обоснованным. В данном случае рост расходов покрывается выручкой и без повышения тарифов: полученные средства выводятся в дивиденды, у оператора связи достаточно высокая прибыль и нет необходимости нагружать дополнительными тарифами потребителей. Чтобы не допускать таких необоснованных повышений, есть такой вариант, как взыскание в бюджет. Как мы рассчитали, 3 миллиарда рублей", - сказал Шаскольский, отвечая на вопрос, почему служба применила такой штраф к МТС.
В МТС РИА Новости сообщали, что компания изучает поступившие из ФАС документы и по итогам оценки примет решение о действиях, включая возможное оспаривание решения ведомства.
 
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