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В Турции составили список "налоговых наглецов"
В Турции составили список "налоговых наглецов" - 15.10.2024, ПРАЙМ
В Турции составили список "налоговых наглецов"
Министерство финансов Турции составило перечень неплательщиков налогов, чья задолженность составляет или превышает 5 млн лир (14 млн рублей). Фигурантов списка... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T15:24+0300
2024-10-15T15:24+0300
2024-10-15T15:31+0300
налоги
турция
уклонение от уплаты налогов
борьба
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов Турции составило перечень неплательщиков налогов, чья задолженность составляет или превышает 5 млн лир (14 млн рублей). Фигурантов списка официально назвали "налоговыми наглецами". Об этом рассказывает телеканал NTV.В список попадут данные тех граждан, которые в силу каких-либо причин к началу октября не заплатил налоги, которые было необходимо оплатить не позднее 31 декабря прошлого года. Отделения турецкой налоговой инспекции опубликуют имена уклонистов от уплаты налогов в период с 15 по 31 октября.Власти республики начали наращивать усилия по борьбе с неуплатой налогов, уделяя особое внимание, естественно, крупным неплательщикам, два года назад. По данным телеканала, лишь на начальном этапе проверок были выявлены 800 граждан, ежемесячно тративших свыше 5 млн лир (14 млн рублей) в месяц, разъезжавших на шикарных автомобилях и пользовавшись самыми различными предметами роскоши, однако при этом не задекларировавших никаких доходов и, соответственно, не плативших налоги."Мы повысим справедливость и эффективность налогов, мы будет собирать больше налогов с тех, кто больше зарабатывает, - заявил глава Минфина Турции Мехмет Шимшек. - Мы улучшаем бюджетное финансирование, борясь с теневой экономикой".
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турция, уклонение от уплаты налогов, борьба
Налоги, ТУРЦИЯ, уклонение от уплаты налогов, борьба
В Турции составили список "налоговых наглецов"
Власти Турции обнаружили сотни владельцев шикарных авто, не платящих налоги
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ.
Министерство финансов Турции составило перечень неплательщиков налогов, чья задолженность составляет или превышает 5 млн лир (14 млн рублей). Фигурантов списка официально назвали "налоговыми наглецами". Об этом рассказывает телеканал NTV
.
В список попадут данные тех граждан, которые в силу каких-либо причин к началу октября не заплатил налоги, которые было необходимо оплатить не позднее 31 декабря прошлого года. Отделения турецкой налоговой инспекции опубликуют имена уклонистов от уплаты налогов в период с 15 по 31 октября.
Власти республики начали наращивать усилия по борьбе с неуплатой налогов, уделяя особое внимание, естественно, крупным неплательщикам, два года назад. По данным телеканала, лишь на начальном этапе проверок были выявлены 800 граждан, ежемесячно тративших свыше 5 млн лир (14 млн рублей) в месяц, разъезжавших на шикарных автомобилях и пользовавшись самыми различными предметами роскоши, однако при этом не задекларировавших никаких доходов и, соответственно, не плативших налоги.
Эксперт оценил выгоду Турции от вступления в БРИКС
"Мы повысим справедливость и эффективность налогов, мы будет собирать больше налогов с тех, кто больше зарабатывает, - заявил глава Минфина Турции Мехмет Шимшек. - Мы улучшаем бюджетное финансирование, борясь с теневой экономикой".