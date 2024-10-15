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В Турции составили список "налоговых наглецов" - 15.10.2024, ПРАЙМ
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В Турции составили список "налоговых наглецов"
В Турции составили список "налоговых наглецов" - 15.10.2024, ПРАЙМ
В Турции составили список "налоговых наглецов"
Министерство финансов Турции составило перечень неплательщиков налогов, чья задолженность составляет или превышает 5 млн лир (14 млн рублей). Фигурантов списка... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T15:24+0300
2024-10-15T15:31+0300
налоги
турция
уклонение от уплаты налогов
борьба
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов Турции составило перечень неплательщиков налогов, чья задолженность составляет или превышает 5 млн лир (14 млн рублей). Фигурантов списка официально назвали "налоговыми наглецами". Об этом рассказывает телеканал NTV.В список попадут данные тех граждан, которые в силу каких-либо причин к началу октября не заплатил налоги, которые было необходимо оплатить не позднее 31 декабря прошлого года. Отделения турецкой налоговой инспекции опубликуют имена уклонистов от уплаты налогов в период с 15 по 31 октября.Власти республики начали наращивать усилия по борьбе с неуплатой налогов, уделяя особое внимание, естественно, крупным неплательщикам, два года назад. По данным телеканала, лишь на начальном этапе проверок были выявлены 800 граждан, ежемесячно тративших свыше 5 млн лир (14 млн рублей) в месяц, разъезжавших на шикарных автомобилях и пользовавшись самыми различными предметами роскоши, однако при этом не задекларировавших никаких доходов и, соответственно, не плативших налоги."Мы повысим справедливость и эффективность налогов, мы будет собирать больше налогов с тех, кто больше зарабатывает, - заявил глава Минфина Турции Мехмет Шимшек. - Мы улучшаем бюджетное финансирование, борясь с теневой экономикой".
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турция, уклонение от уплаты налогов, борьба
Налоги, ТУРЦИЯ, уклонение от уплаты налогов, борьба
15:24 15.10.2024 (обновлено: 15:31 15.10.2024)
 
В Турции составили список "налоговых наглецов"

Власти Турции обнаружили сотни владельцев шикарных авто, не платящих налоги

© AFP / Adem Altal*Штаб-квартира правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Турция
*Штаб-квартира правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Турция - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© AFP / Adem Altal
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов Турции составило перечень неплательщиков налогов, чья задолженность составляет или превышает 5 млн лир (14 млн рублей). Фигурантов списка официально назвали "налоговыми наглецами". Об этом рассказывает телеканал NTV.
В список попадут данные тех граждан, которые в силу каких-либо причин к началу октября не заплатил налоги, которые было необходимо оплатить не позднее 31 декабря прошлого года. Отделения турецкой налоговой инспекции опубликуют имена уклонистов от уплаты налогов в период с 15 по 31 октября.
Власти республики начали наращивать усилия по борьбе с неуплатой налогов, уделяя особое внимание, естественно, крупным неплательщикам, два года назад. По данным телеканала, лишь на начальном этапе проверок были выявлены 800 граждан, ежемесячно тративших свыше 5 млн лир (14 млн рублей) в месяц, разъезжавших на шикарных автомобилях и пользовавшись самыми различными предметами роскоши, однако при этом не задекларировавших никаких доходов и, соответственно, не плативших налоги.
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"Мы повысим справедливость и эффективность налогов, мы будет собирать больше налогов с тех, кто больше зарабатывает, - заявил глава Минфина Турции Мехмет Шимшек. - Мы улучшаем бюджетное финансирование, борясь с теневой экономикой".
 
НалогиТУРЦИЯуклонение от уплаты налоговборьба
 
 
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