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Генсек НАТО рассказал, что поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя

Генсек НАТО рассказал, что поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя - 15.10.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО рассказал, что поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил новое командование по координации военной помощи Киеву в Висбадене, Германия, и заявил, что оно "изменит ситуацию... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T10:27+0300

2024-10-15T10:27+0300

2024-10-15T10:27+0300

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил новое командование по координации военной помощи Киеву в Висбадене, Германия, и заявил, что оно "изменит ситуацию на поле боя"."В разговоре с персоналом (в Висбадене – ред.) Рютте отметил, насколько важна их работа, подготавливающая базу для 700 сотрудников командования, которые будут размещены в Висбадене и в логистических центрах на восточном фланге альянса. Он сказал также, что новое командование реально изменит ситуацию как на поле боя, так и для собственной безопасности альянса", - сказано в сообщении.В июне этого года страны НАТО на саммите в Вашингтоне подтвердили свою роль в военной поддержке Украины и одобрили создание специального командования в Висбадене для координации этой помощи. Официальный запуск структуры пока не был объявлен.

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нато, украина, помощь