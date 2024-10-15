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Генсек НАТО рассказал, что поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя
Генсек НАТО рассказал, что поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя - 15.10.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО рассказал, что поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил новое командование по координации военной помощи Киеву в Висбадене, Германия, и заявил, что оно "изменит ситуацию... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T10:27+0300
2024-10-15T10:27+0300
2024-10-15T10:27+0300
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил новое командование по координации военной помощи Киеву в Висбадене, Германия, и заявил, что оно "изменит ситуацию на поле боя"."В разговоре с персоналом (в Висбадене – ред.) Рютте отметил, насколько важна их работа, подготавливающая базу для 700 сотрудников командования, которые будут размещены в Висбадене и в логистических центрах на восточном фланге альянса. Он сказал также, что новое командование реально изменит ситуацию как на поле боя, так и для собственной безопасности альянса", - сказано в сообщении.В июне этого года страны НАТО на саммите в Вашингтоне подтвердили свою роль в военной поддержке Украины и одобрили создание специального командования в Висбадене для координации этой помощи. Официальный запуск структуры пока не был объявлен.
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нато, украина, помощь
Политика, НАТО, УКРАИНА, помощь
Генсек НАТО рассказал, что поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя
Рютте уверен, что новое командование для помощи Киеву "изменит ситуацию на поле боя"
БРЮССЕЛЬ, 15 окт – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил новое командование по координации военной помощи Киеву в Висбадене, Германия, и заявил, что оно "изменит ситуацию на поле боя".
"В разговоре с персоналом (в Висбадене – ред.) Рютте отметил, насколько важна их работа, подготавливающая базу для 700 сотрудников командования, которые будут размещены в Висбадене и в логистических центрах на восточном фланге альянса. Он сказал также, что новое командование реально изменит ситуацию как на поле боя, так и для собственной безопасности альянса", - сказано в сообщении.
В июне этого года страны НАТО на саммите в Вашингтоне подтвердили свою роль в военной поддержке Украины и одобрили создание специального командования в Висбадене для координации этой помощи. Официальный запуск структуры пока не был объявлен.
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