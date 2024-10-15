https://1prime.ru/20241015/nato-852186892.html
В НАТО назвали сроки начала работы командования по координации помощи Киеву
В НАТО назвали сроки начала работы командования по координации помощи Киеву - 15.10.2024, ПРАЙМ
В НАТО назвали сроки начала работы командования по координации помощи Киеву
Отдельное командование НАТО, которое будет координировать военную помощь Украине, должно начать работу в ближайшие месяцы, заявил представитель НАТО на Украине... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T13:26+0300
2024-10-15T13:26+0300
2024-10-15T13:26+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Отдельное командование НАТО, которое будет координировать военную помощь Украине, должно начать работу в ближайшие месяцы, заявил представитель НАТО на Украине Патрик Тернер."Как я уже упоминал, мы договорились создать отдельное командование НАТО в Висбадене, чтобы координировать предоставление Украине оборудования и обучения военных. Оно должно заработать в полную силу в течение следующих месяцев. В рамках этого существует очень широкий диапазон конкретных возможностей и приоритетов", - сказал Тернер в интервью агентству Укринформ. На саммите НАТО в 2024 году было принято решение усилить координирующую роль альянса в поддержке Украины и создать специальное командование в Висбадене. Количество персонала в офисе НАТО в Украине также будет увеличено в 2024 году в три раза.Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО напрямую. В интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил что Москва не планирует нападать на страны НАТО и обвинил западных политиков в создании мнимой угрозы для отвлечения внимания от внутренних проблем.
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украина, нато, помощь
Политика, УКРАИНА, НАТО, помощь
В НАТО назвали сроки начала работы командования по координации помощи Киеву
Тернер: командование НАТО по координации помощи Киеву заработает в следующие месяцы
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Отдельное командование НАТО, которое будет координировать военную помощь Украине, должно начать работу в ближайшие месяцы, заявил представитель НАТО на Украине Патрик Тернер.
"Как я уже упоминал, мы договорились создать отдельное командование НАТО в Висбадене, чтобы координировать предоставление Украине оборудования и обучения военных. Оно должно заработать в полную силу в течение следующих месяцев. В рамках этого существует очень широкий диапазон конкретных возможностей и приоритетов", - сказал Тернер в интервью агентству Укринформ.
На саммите НАТО в 2024 году было принято решение усилить координирующую роль альянса в поддержке Украины и создать специальное командование в Висбадене. Количество персонала в офисе НАТО в Украине также будет увеличено в 2024 году в три раза.
Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО напрямую. В интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил что Москва не планирует нападать на страны НАТО и обвинил западных политиков в создании мнимой угрозы для отвлечения внимания от внутренних проблем.
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