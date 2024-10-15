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Рынок нефти перешел к коррекции цен - 15.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241015/neft-852197112.html
Рынок нефти перешел к коррекции цен
Рынок нефти перешел к коррекции цен - 15.10.2024, ПРАЙМ
Рынок нефти перешел к коррекции цен
Рынок нефти в настоящее время переживает коррекцию цен, что связано с сокращением риска ударов по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока, в... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T20:40+0300
2024-10-15T20:40+0300
экономика
мировой рынок нефти
коррекция
экспертное мнение
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Рынок нефти в настоящее время переживает коррекцию цен, что связано с сокращением риска ударов по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока, в частности Ирана, дальше на него будут влиять выборы в США и действия ОПЕК+, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. 'В настоящее время рынок нефти переживает коррекцию цен. Это связано с сокращением риска ударов по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока - таких как Иран, например. Ближневосточный риск ранее держал котировки энергоносителей высокими. На нем баррель Brent в апреле 2024 года касался отметки в 90 долларов", - сказал он. Цена на нефть Brent во вторник снижается более чем на 4%. По состоянию на 20.09 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 4,45%, до 74,01 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 4,7%, до 70,36 доллара. "Предыдущая волна роста была связана как раз с опасениями эскалации конфликта. После заявлений Израиля о готовности отказаться от ответных ударов по иранским нефтеобъектам цена на нефть стала возвращаться к докризисным уровням", - добавил эксперт. Что касается долгосрочных факторов, по словам Скрябина, цена будет определяться в том числе и результатами выборов в США, а также итогами декабрьского заседания министров стран ОПЕК+. Кроме того, подчеркнул эксперт, стоит помнить о планах ОПЕК+ в декабре вернуть на рынок ранее изъятую долю сырьевого предложения. "Отчасти это учтено в котировках, но нельзя исключать негативной реакции на решение по факту", - пояснил он. Скрябин заключил, что сейчас баррель Brent стоит дешевле, чем он начинал год.
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мировой рынок нефти, коррекция, экспертное мнение
Экономика, мировой рынок нефти, коррекция, экспертное мнение
20:40 15.10.2024
 
Рынок нефти перешел к коррекции цен

Эксперт: рынок нефти корректируется из-за снижения ближневосточных рисков

© Unsplash/Robin SommerНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Robin Sommer
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Рынок нефти в настоящее время переживает коррекцию цен, что связано с сокращением риска ударов по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока, в частности Ирана, дальше на него будут влиять выборы в США и действия ОПЕК+, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
'В настоящее время рынок нефти переживает коррекцию цен. Это связано с сокращением риска ударов по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока - таких как Иран, например. Ближневосточный риск ранее держал котировки энергоносителей высокими. На нем баррель Brent в апреле 2024 года касался отметки в 90 долларов", - сказал он.
Цена на нефть Brent во вторник снижается более чем на 4%. По состоянию на 20.09 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 4,45%, до 74,01 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 4,7%, до 70,36 доллара.
"Предыдущая волна роста была связана как раз с опасениями эскалации конфликта. После заявлений Израиля о готовности отказаться от ответных ударов по иранским нефтеобъектам цена на нефть стала возвращаться к докризисным уровням", - добавил эксперт.
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Что касается долгосрочных факторов, по словам Скрябина, цена будет определяться в том числе и результатами выборов в США, а также итогами декабрьского заседания министров стран ОПЕК+. Кроме того, подчеркнул эксперт, стоит помнить о планах ОПЕК+ в декабре вернуть на рынок ранее изъятую долю сырьевого предложения. "Отчасти это учтено в котировках, но нельзя исключать негативной реакции на решение по факту", - пояснил он.
Скрябин заключил, что сейчас баррель Brent стоит дешевле, чем он начинал год.
 
Экономикамировой рынок нефтикоррекцияэкспертное мнение
 
 
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