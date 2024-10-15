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Рынок нефти перешел к коррекции цен

Рынок нефти перешел к коррекции цен - 15.10.2024, ПРАЙМ

Рынок нефти перешел к коррекции цен

Рынок нефти в настоящее время переживает коррекцию цен, что связано с сокращением риска ударов по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока, в... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T20:40+0300

2024-10-15T20:40+0300

2024-10-15T20:40+0300

экономика

мировой рынок нефти

коррекция

экспертное мнение

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Рынок нефти в настоящее время переживает коррекцию цен, что связано с сокращением риска ударов по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока, в частности Ирана, дальше на него будут влиять выборы в США и действия ОПЕК+, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. 'В настоящее время рынок нефти переживает коррекцию цен. Это связано с сокращением риска ударов по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока - таких как Иран, например. Ближневосточный риск ранее держал котировки энергоносителей высокими. На нем баррель Brent в апреле 2024 года касался отметки в 90 долларов", - сказал он. Цена на нефть Brent во вторник снижается более чем на 4%. По состоянию на 20.09 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 4,45%, до 74,01 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 4,7%, до 70,36 доллара. "Предыдущая волна роста была связана как раз с опасениями эскалации конфликта. После заявлений Израиля о готовности отказаться от ответных ударов по иранским нефтеобъектам цена на нефть стала возвращаться к докризисным уровням", - добавил эксперт. Что касается долгосрочных факторов, по словам Скрябина, цена будет определяться в том числе и результатами выборов в США, а также итогами декабрьского заседания министров стран ОПЕК+. Кроме того, подчеркнул эксперт, стоит помнить о планах ОПЕК+ в декабре вернуть на рынок ранее изъятую долю сырьевого предложения. "Отчасти это учтено в котировках, но нельзя исключать негативной реакции на решение по факту", - пояснил он. Скрябин заключил, что сейчас баррель Brent стоит дешевле, чем он начинал год.

https://1prime.ru/20241014/neft-852165206.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировой рынок нефти, коррекция, экспертное мнение