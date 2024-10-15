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Депутат показал цены в столовой Госдумы
Депутат показал цены в столовой Госдумы - 15.10.2024, ПРАЙМ
Депутат показал цены в столовой Госдумы
Полноценный обед в столовой Госдумы, который состоит из шести позиций, может обойтись в почти 600 рублей, следует из фото чека, предоставленного РИА Новости... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T06:40+0300
2024-10-15T06:40+0300
2024-10-15T06:40+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Полноценный обед в столовой Госдумы, который состоит из шести позиций, может обойтись в почти 600 рублей, следует из фото чека, предоставленного РИА Новости депутатом Амиром Хамитовым, членом думской фракции "Новые люди". Как указано в чеке, за обед из шести позиций парламентарий заплатил 577 рублей. Суп-пюре из цветной капусты с гренками в столовой Госдумы стоит 140 рублей, картофельное пюре – 100 рублей. Биточек домашний из курицы обошелся в 190 рублей. Помидор стоит 35 рублей за штуку, огурец – 37 рублей. Цена напитка плодово-ягодного составляет 70 рублей, хлеб Дарницкий стоит 5 рублей за кусок. По словам Хамитова, в интернете в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. "По Telegram-каналам гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей", - отметил парламентарий. Депутат отметил, что такие провокации появляются примерно раз в год. Их суть состоит в том, чтобы показать, что депутатам якобы предоставлены особые ценовые условия.
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госдума, питание, общепит
Госдума, питание, общепит
Депутат показал цены в столовой Госдумы
Полноценный обед в столовой Госдумы из шести позиций может обойтись в почти 600 рублей
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Полноценный обед в столовой Госдумы, который состоит из шести позиций, может обойтись в почти 600 рублей, следует из фото чека, предоставленного РИА Новости депутатом Амиром Хамитовым, членом думской фракции "Новые люди".
Как указано в чеке, за обед из шести позиций парламентарий заплатил 577 рублей.
Суп-пюре из цветной капусты с гренками в столовой Госдумы стоит 140 рублей, картофельное пюре – 100 рублей. Биточек домашний из курицы обошелся в 190 рублей. Помидор стоит 35 рублей за штуку, огурец – 37 рублей. Цена напитка плодово-ягодного составляет 70 рублей, хлеб Дарницкий стоит 5 рублей за кусок.
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По словам Хамитова, в интернете в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. "По Telegram-каналам гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей", - отметил парламентарий.
Депутат отметил, что такие провокации появляются примерно раз в год. Их суть состоит в том, чтобы показать, что депутатам якобы предоставлены особые ценовые условия.