Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат показал цены в столовой Госдумы - 15.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241015/obed-852177479.html
Депутат показал цены в столовой Госдумы
Депутат показал цены в столовой Госдумы - 15.10.2024, ПРАЙМ
Депутат показал цены в столовой Госдумы
Полноценный обед в столовой Госдумы, который состоит из шести позиций, может обойтись в почти 600 рублей, следует из фото чека, предоставленного РИА Новости... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T06:40+0300
2024-10-15T06:40+0300
госдума
питание
общепит
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/42/842474243_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_7b7546b3d4c571635db87ae735ac376e.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Полноценный обед в столовой Госдумы, который состоит из шести позиций, может обойтись в почти 600 рублей, следует из фото чека, предоставленного РИА Новости депутатом Амиром Хамитовым, членом думской фракции "Новые люди". Как указано в чеке, за обед из шести позиций парламентарий заплатил 577 рублей. Суп-пюре из цветной капусты с гренками в столовой Госдумы стоит 140 рублей, картофельное пюре – 100 рублей. Биточек домашний из курицы обошелся в 190 рублей. Помидор стоит 35 рублей за штуку, огурец – 37 рублей. Цена напитка плодово-ягодного составляет 70 рублей, хлеб Дарницкий стоит 5 рублей за кусок. По словам Хамитова, в интернете в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. "По Telegram-каналам гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей", - отметил парламентарий. Депутат отметил, что такие провокации появляются примерно раз в год. Их суть состоит в том, чтобы показать, что депутатам якобы предоставлены особые ценовые условия.
https://1prime.ru/20240927/buterbrodeks-851819428.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/42/842474243_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_dbc3cacdfffa0fc84b89efec5fee70f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, питание, общепит
Госдума, питание, общепит
06:40 15.10.2024
 
Депутат показал цены в столовой Госдумы

Полноценный обед в столовой Госдумы из шести позиций может обойтись в почти 600 рублей

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Полноценный обед в столовой Госдумы, который состоит из шести позиций, может обойтись в почти 600 рублей, следует из фото чека, предоставленного РИА Новости депутатом Амиром Хамитовым, членом думской фракции "Новые люди".
Как указано в чеке, за обед из шести позиций парламентарий заплатил 577 рублей.
Суп-пюре из цветной капусты с гренками в столовой Госдумы стоит 140 рублей, картофельное пюре – 100 рублей. Биточек домашний из курицы обошелся в 190 рублей. Помидор стоит 35 рублей за штуку, огурец – 37 рублей. Цена напитка плодово-ягодного составляет 70 рублей, хлеб Дарницкий стоит 5 рублей за кусок.
Бутерброд БигМак в ресторане быстрого питания - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
"Бутербродекс" в первой половине сентября вырос на 2,4 пункта
27 сентября, 08:14
По словам Хамитова, в интернете в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. "По Telegram-каналам гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей", - отметил парламентарий.
Депутат отметил, что такие провокации появляются примерно раз в год. Их суть состоит в том, чтобы показать, что депутатам якобы предоставлены особые ценовые условия.
 
Госдумапитаниеобщепит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала