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Глава Пентагона отправится в Европу на встречи НАТО и G7
Глава Пентагона отправится в Европу на встречи НАТО и G7 - 15.10.2024, ПРАЙМ
Глава Пентагона отправится в Европу на встречи НАТО и G7
Глава Минобороны США Ллойд Остин отправится в Европу для участия в министерской встрече государств-членов НАТО и в первой встрече министров обороны стран G7,... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T22:34+0300
2024-10-15T22:34+0300
2024-10-15T22:39+0300
политика
ллойд остин
европа
поездка
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава Минобороны США Ллойд Остин отправится в Европу для участия в министерской встрече государств-членов НАТО и в первой встрече министров обороны стран G7, передает Пентагон. Как указывается в сообщении, Остин с 16 по 18 октября в Брюсселе примет участие в серии многосторонних встреч, в том числе совещание глав оборонных ведомств государств-членов НАТО и совещание министров стран, составляющих Глобальную коалицию по разгрому ИГИЛ*".Также сообщается, что 19 октября глава Пентагона примет участие во встрече G7 в Неаполе. Вместе с тем у Остина запланированы отдельные встречи с главой Минобороны Италии Гвидо Крозетто и с новым министром обороны Японии Гэном Накатани.На встречах глав оборонных ведомств стран НАТО и G7, кроме прочего, будут обсуждать вопросы оказания военной помощи Украине и эскалации на Ближнем Востоке. Также глава Пентагона официально посетит Ватикан, говорится в сообщении Пентагона.*Террористическая группировка, запрещенная в США и России
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ллойд остин, европа, поездка
Политика, Ллойд Остин, ЕВРОПА, поездка
Глава Пентагона отправится в Европу на встречи НАТО и G7
Пентагон: глава Минобороны США завтра отправится в Европу на встречи НАТО и G7
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава Минобороны США Ллойд Остин отправится в Европу для участия в министерской встрече государств-членов НАТО и в первой встрече министров обороны стран G7, передает Пентагон.
Как указывается в сообщении, Остин с 16 по 18 октября в Брюсселе примет участие в серии многосторонних встреч, в том числе совещание глав оборонных ведомств государств-членов НАТО и совещание министров стран, составляющих Глобальную коалицию по разгрому ИГИЛ*".
Также сообщается, что 19 октября глава Пентагона примет участие во встрече G7 в Неаполе. Вместе с тем у Остина запланированы отдельные встречи с главой Минобороны Италии Гвидо Крозетто и с новым министром обороны Японии Гэном Накатани.
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На встречах глав оборонных ведомств стран НАТО и G7, кроме прочего, будут обсуждать вопросы оказания военной помощи Украине и эскалации на Ближнем Востоке. Также глава Пентагона официально посетит Ватикан, говорится в сообщении Пентагона.
*Террористическая группировка, запрещенная в США и России