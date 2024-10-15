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Варшава пытается играть с Москвой в политику с позиции силы. Но силы-то нет
Варшава пытается играть с Москвой в политику с позиции силы. Но силы-то нет - 15.10.2024, ПРАЙМ
Варшава пытается играть с Москвой в политику с позиции силы. Но силы-то нет
Польша хочет участвовать в политике с позиции силы, но у нее нет возможности для проведения такой политики, рассказал в беседе с изданием Do Rzeczy эксперт... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T13:59+0300
2024-10-15T13:59+0300
2024-10-15T13:59+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Польша хочет участвовать в политике с позиции силы, но у нее нет возможности для проведения такой политики, рассказал в беседе с изданием Do Rzeczy эксперт Марек Будзиш, комментируя слова генерала Анджейчака о нападении на Петербург.Он отметил, что Варшава ошибается, полагая, что все члены НАТО последуют за ней в войне с Россией."В этом, на мой взгляд, и заключается проблема польской элиты, что она хочет заниматься политикой с позиции силы, но возможности реально заниматься такой политикой у нас нет", – заметил Будзиш.Он также отметил, что такие заявления заставляют Вашингтон задуматься, можно ли вообще доверять полякам. Другой эксперт, Петр Зыхович, согласился, что Польша не должна вести себя автономно и выходить за рамки действий НАТО. Он предупредил, что такого рода решения обязательно вызовут недовольство других членов альянса.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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польша, россия
Варшава пытается играть с Москвой в политику с позиции силы. Но силы-то нет
Эксперт Будзиш: Польша пытается играть с позиции силы, но сил не хватает
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ.
Польша хочет участвовать в политике с позиции силы, но у нее нет возможности для проведения такой политики, рассказал
в беседе с изданием Do Rzeczy эксперт Марек Будзиш, комментируя слова генерала Анджейчака о нападении на Петербург.
Он отметил, что Варшава ошибается, полагая, что все члены НАТО последуют за ней в войне с Россией.
"В этом, на мой взгляд, и заключается проблема польской элиты, что она хочет заниматься политикой с позиции силы, но возможности реально заниматься такой политикой у нас нет", – заметил Будзиш.
Он также отметил, что такие заявления заставляют Вашингтон задуматься, можно ли вообще доверять полякам. Другой эксперт, Петр Зыхович, согласился, что Польша не должна вести себя автономно и выходить за рамки действий НАТО. Он предупредил, что такого рода решения обязательно вызовут недовольство других членов альянса.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
В Польше подвергли сомнению право России быть членом Совбеза ООН