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Варшава пытается играть с Москвой в политику с позиции силы. Но силы-то нет - 15.10.2024, ПРАЙМ
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Варшава пытается играть с Москвой в политику с позиции силы. Но силы-то нет
Варшава пытается играть с Москвой в политику с позиции силы. Но силы-то нет - 15.10.2024, ПРАЙМ
Варшава пытается играть с Москвой в политику с позиции силы. Но силы-то нет
Польша хочет участвовать в политике с позиции силы, но у нее нет возможности для проведения такой политики, рассказал в беседе с изданием Do Rzeczy эксперт... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T13:59+0300
2024-10-15T13:59+0300
политика
польша
россия
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Польша хочет участвовать в политике с позиции силы, но у нее нет возможности для проведения такой политики, рассказал в беседе с изданием Do Rzeczy эксперт Марек Будзиш, комментируя слова генерала Анджейчака о нападении на Петербург.Он отметил, что Варшава ошибается, полагая, что все члены НАТО последуют за ней в войне с Россией."В этом, на мой взгляд, и заключается проблема польской элиты, что она хочет заниматься политикой с позиции силы, но возможности реально заниматься такой политикой у нас нет", – заметил Будзиш.Он также отметил, что такие заявления заставляют Вашингтон задуматься, можно ли вообще доверять полякам. Другой эксперт, Петр Зыхович, согласился, что Польша не должна вести себя автономно и выходить за рамки действий НАТО. Он предупредил, что такого рода решения обязательно вызовут недовольство других членов альянса.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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польша, россия
Политика, ПОЛЬША, РОССИЯ
13:59 15.10.2024
 
Варшава пытается играть с Москвой в политику с позиции силы. Но силы-то нет

Эксперт Будзиш: Польша пытается играть с позиции силы, но сил не хватает

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Польша хочет участвовать в политике с позиции силы, но у нее нет возможности для проведения такой политики, рассказал в беседе с изданием Do Rzeczy эксперт Марек Будзиш, комментируя слова генерала Анджейчака о нападении на Петербург.
Он отметил, что Варшава ошибается, полагая, что все члены НАТО последуют за ней в войне с Россией.
"В этом, на мой взгляд, и заключается проблема польской элиты, что она хочет заниматься политикой с позиции силы, но возможности реально заниматься такой политикой у нас нет", – заметил Будзиш.
Он также отметил, что такие заявления заставляют Вашингтон задуматься, можно ли вообще доверять полякам. Другой эксперт, Петр Зыхович, согласился, что Польша не должна вести себя автономно и выходить за рамки действий НАТО. Он предупредил, что такого рода решения обязательно вызовут недовольство других членов альянса.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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ПолитикаПОЛЬШАРОССИЯ
 
 
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