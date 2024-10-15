https://1prime.ru/20241015/polsha-852187704.html

Варшава пытается играть с Москвой в политику с позиции силы. Но силы-то нет

Варшава пытается играть с Москвой в политику с позиции силы. Но силы-то нет - 15.10.2024, ПРАЙМ

Варшава пытается играть с Москвой в политику с позиции силы. Но силы-то нет

Польша хочет участвовать в политике с позиции силы, но у нее нет возможности для проведения такой политики, рассказал в беседе с изданием Do Rzeczy эксперт... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T13:59+0300

2024-10-15T13:59+0300

2024-10-15T13:59+0300

политика

польша

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Польша хочет участвовать в политике с позиции силы, но у нее нет возможности для проведения такой политики, рассказал в беседе с изданием Do Rzeczy эксперт Марек Будзиш, комментируя слова генерала Анджейчака о нападении на Петербург.Он отметил, что Варшава ошибается, полагая, что все члены НАТО последуют за ней в войне с Россией."В этом, на мой взгляд, и заключается проблема польской элиты, что она хочет заниматься политикой с позиции силы, но возможности реально заниматься такой политикой у нас нет", – заметил Будзиш.Он также отметил, что такие заявления заставляют Вашингтон задуматься, можно ли вообще доверять полякам. Другой эксперт, Петр Зыхович, согласился, что Польша не должна вести себя автономно и выходить за рамки действий НАТО. Он предупредил, что такого рода решения обязательно вызовут недовольство других членов альянса.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240925/pravo-851760897.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, россия