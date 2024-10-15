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Чистая прибыль компании Johnson & Johnson упала втрое
Чистая прибыль компании Johnson & Johnson упала втрое - 15.10.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль компании Johnson & Johnson упала втрое
Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), одного из крупнейших в мире производителей товаров для здоровья, за девять месяцев упала в 3 раза... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T14:22+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), одного из крупнейших в мире производителей товаров для здоровья, за девять месяцев упала в 3 раза в годовом выражении - до 10,635 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 4,38 доллара против 3,53 доллара годом ранее. Выручка J&J за отчетный период выросла на 4% - до 66,301 миллиарда долларов. Чистая прибыль J&J в третьем квартале уменьшилась в 10 раз в годовом выражении - до 2,694 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,11 доллара против 1,69 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль составила 2,42 доллара на акцию при прогнозе в 2,19 доллара. Выручка компании за квартал выросла на 5,2% в годовом выражении - до 22,471 миллиарда долларов. Аналитики ждали показатель на уровне 22,5 миллиарда долларов. Согласно прогнозам компании, ее выручка за 2024 год составит 88,4-88,8 миллиарда долларов (в августе ожидалось 88-88,4 миллиарда долларов). Скорректированная разводненная прибыль на акцию теперь ожидается на отметке 9,88-9,98 доллара вместо 9,97-10,07 доллара. На предварительных торгах акции компании дорожают на 1,79%. Американская Johnson & Johnson выпускает изделия медицинского назначения, оборудование, лекарственные препараты, товары для гигиены и здоровья. Компания основана в 1886 году, ее штат составляет более 150 тысяч сотрудников.
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сша, johnson & johnson
Экономика, США, Johnson & Johnson
Чистая прибыль компании Johnson & Johnson упала втрое
Чистая прибыль Johnson & Johnson за 9 месяцев упала до 10,6 миллиарда долларов
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), одного из крупнейших в мире производителей товаров для здоровья, за девять месяцев упала в 3 раза в годовом выражении - до 10,635 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.
В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 4,38 доллара против 3,53 доллара годом ранее. Выручка J&J за отчетный период выросла на 4% - до 66,301 миллиарда долларов.
Чистая прибыль J&J в третьем квартале уменьшилась в 10 раз в годовом выражении - до 2,694 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,11 доллара против 1,69 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль составила 2,42 доллара на акцию при прогнозе в 2,19 доллара. Выручка компании за квартал выросла на 5,2% в годовом выражении - до 22,471 миллиарда долларов. Аналитики ждали показатель на уровне 22,5 миллиарда долларов.
Согласно прогнозам компании, ее выручка за 2024 год составит 88,4-88,8 миллиарда долларов (в августе ожидалось 88-88,4 миллиарда долларов). Скорректированная разводненная прибыль на акцию теперь ожидается на отметке 9,88-9,98 доллара вместо 9,97-10,07 доллара.
На предварительных торгах акции компании дорожают на 1,79%.
Американская Johnson & Johnson выпускает изделия медицинского назначения, оборудование, лекарственные препараты, товары для гигиены и здоровья. Компания основана в 1886 году, ее штат составляет более 150 тысяч сотрудников.