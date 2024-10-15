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Чистая прибыль Goldman Sachs за январь-сентябрь выросла вдвое

Чистая прибыль Goldman Sachs за январь-сентябрь выросла вдвое - 15.10.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Goldman Sachs за январь-сентябрь выросла вдвое

Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам первых трёх кварталов года удвоилась в годовом... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T14:54+0300

2024-10-15T14:54+0300

2024-10-15T14:56+0300

экономика

сша

goldman sachs

прибыль

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам первых трёх кварталов года удвоилась в годовом выражении и составила 9,602 миллиарда долларов, следует из отчетности банка. Разводненная прибыль в пересчете на акцию увеличилась до 28,64 доллара с 17,39 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период выросла на 13,5% - до 39,643 миллиарда долларов. По итогам прошлого квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, в годовом выражении выросла на 48% - до 2,78 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию увеличилась до 8,4 доллара с 5,47 доллара годом ранее при прогнозе в 6,93 доллара. Квартальная выручка банка составила 12,699 миллиарда долларов, что на 7,5% выше год к году. Прогноз составлял 11,81 миллиарда. По состоянию на 14.36 мск акции Goldman Sachs на предторгах дорожают на 3,42%. Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.

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сша, goldman sachs, прибыль