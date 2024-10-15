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Так получилось. Франция пересмотрела свое решение по Украине - 15.10.2024, ПРАЙМ
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Так получилось. Франция пересмотрела свое решение по Украине
Так получилось. Франция пересмотрела свое решение по Украине - 15.10.2024, ПРАЙМ
Так получилось. Франция пересмотрела свое решение по Украине
Франции придется сократить расходы на Украину в связи с дефицитом бюджета. Об этом рассказывает статья Politico со ссылкой на заявление главы Минобороны страны... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T19:41+0300
2024-10-15T19:42+0300
экономика
франция
помощь украине
дефицит бюджета
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Франции придется сократить расходы на Украину в связи с дефицитом бюджета. Об этом рассказывает статья Politico со ссылкой на заявление главы Минобороны страны Себастьяна Лекорню.По его словам, которые передает Politico, в начале нынешнего года французские власти приняли политическое решение о выделении Украине €3 млрд. "В действительности мы выделим больше двух миллиардов евро, но меньше трех", — заявил Лекорню.Как отмечают авторы статьи, властей Франции заставляет идти на сокращение расходов необходимость сдерживать бюджетный дефицит. По данным издания, нехватка средств в казне Пятой республики по итогам текущего года может составить 6% ВВП.При этом Франция, как подчеркивается в материале, не единственное государство, которое столкнулось с проблемой дефицита бюджета - в Германии на сегодняшний день наблюдается схожая ситуация.
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франция, помощь украине, дефицит бюджета
Экономика, ФРАНЦИЯ, помощь Украине, дефицит бюджета
19:41 15.10.2024 (обновлено: 19:42 15.10.2024)
 
Так получилось. Франция пересмотрела свое решение по Украине

Politico: Франция сократит расходы на Украину в связи с дефицитом бюджета

© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EPПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EP
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Франции придется сократить расходы на Украину в связи с дефицитом бюджета. Об этом рассказывает статья Politico со ссылкой на заявление главы Минобороны страны Себастьяна Лекорню.
По его словам, которые передает Politico, в начале нынешнего года французские власти приняли политическое решение о выделении Украине €3 млрд.
"В действительности мы выделим больше двух миллиардов евро, но меньше трех", — заявил Лекорню.
Как отмечают авторы статьи, властей Франции заставляет идти на сокращение расходов необходимость сдерживать бюджетный дефицит. По данным издания, нехватка средств в казне Пятой республики по итогам текущего года может составить 6% ВВП.
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При этом Франция, как подчеркивается в материале, не единственное государство, которое столкнулось с проблемой дефицита бюджета - в Германии на сегодняшний день наблюдается схожая ситуация.
 
ЭкономикаФРАНЦИЯпомощь Украинедефицит бюджета
 
 
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