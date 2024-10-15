https://1prime.ru/20241015/raskhody-852196452.html

Так получилось. Франция пересмотрела свое решение по Украине

Так получилось. Франция пересмотрела свое решение по Украине - 15.10.2024, ПРАЙМ

Так получилось. Франция пересмотрела свое решение по Украине

Франции придется сократить расходы на Украину в связи с дефицитом бюджета. Об этом рассказывает статья Politico со ссылкой на заявление главы Минобороны страны... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T19:41+0300

2024-10-15T19:41+0300

2024-10-15T19:42+0300

экономика

франция

помощь украине

дефицит бюджета

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/19/841241954_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_0ba966fdd6f86e4537ca403fc23fad4a.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Франции придется сократить расходы на Украину в связи с дефицитом бюджета. Об этом рассказывает статья Politico со ссылкой на заявление главы Минобороны страны Себастьяна Лекорню.По его словам, которые передает Politico, в начале нынешнего года французские власти приняли политическое решение о выделении Украине €3 млрд. "В действительности мы выделим больше двух миллиардов евро, но меньше трех", — заявил Лекорню.Как отмечают авторы статьи, властей Франции заставляет идти на сокращение расходов необходимость сдерживать бюджетный дефицит. По данным издания, нехватка средств в казне Пятой республики по итогам текущего года может составить 6% ВВП.При этом Франция, как подчеркивается в материале, не единственное государство, которое столкнулось с проблемой дефицита бюджета - в Германии на сегодняшний день наблюдается схожая ситуация.

https://1prime.ru/20241013/medvedev-852155308.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, помощь украине, дефицит бюджета