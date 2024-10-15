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ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за III квартал 2024 года - 15.10.2024, ПРАЙМ
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ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за III квартал 2024 года
ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за III квартал 2024 года - 15.10.2024, ПРАЙМ
ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за III квартал 2024 года
Агентство экономической информации "ПРАЙМ" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за III квартал 2024 года. | 15.10.2024, ПРАЙМ
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Агентство экономической информации "ПРАЙМ" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за III квартал 2024 года.Индекс ПРАЙМ составил 771,91 второе и третье места заняли Frankmedia.ru и Finmarket.ru с индексами цитируемости 86,28 и 56,80 соответственно.
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ПРАЙМ
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пресс-релизы, новости агентства, корпортативный портал
Пресс-релизы, Новости агентства, Корпортативный портал
19:40 15.10.2024

ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за III квартал 2024 года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк#Посетитель на стенде агентства экономической информации "Прайм" на международном инвестиционном форуме "Сочи 2016"
#Посетитель на стенде агентства экономической информации Прайм на международном инвестиционном форуме Сочи 2016 - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Агентство экономической информации "ПРАЙМ" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за III квартал 2024 года.
Индекс ПРАЙМ составил 771,91 второе и третье места заняли Frankmedia.ru и Finmarket.ru с индексами цитируемости 86,28 и 56,80 соответственно.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли:

Место

Перемещение за квартал

СМИ

Категория

ИЦ

1

0

ПРАЙМ

Информагентство

771,91

2

0

Frankmedia.ru

Интернет

86,28

3

+6

Finance.mail.ru

Интернет

56,80

4

+1

Journal.tinkoff.ru

Интернет

37,92

5

-2

Finmarket.ru

Интернет

27,89

6

-2

Investfunds.ru

Интернет

26,24

7

0

Cbonds.ru

Интернет

25,74

8

0

Sravni.ru

Интернет

21,68

9

-3

Akm.ru

Интернет

19,70

10

0

Vbr.ru

Интернет

13,36

11

+3

Finam.ru

Интернет

9,54

12

0

Forklog.com

Интернет

8,44

13

+7

Bits.media

Интернет

5,85

14

new

Smart-lab.ru

Интернет

5,47

15

+4

Profinance.ru

Интернет

5,46

16

new

Finversia.ru

Интернет

5,21

17

new

Quote.rbc.ru

Интернет

4,14

18

-2

Klerk.ru

Интернет

4,13

19

-8

Rusbonds.ru

Интернет

3,63

20

-7

Банковское обозрение

Журнал

2,62

Источник: Агентство экономической информации "ПРАЙМ"

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