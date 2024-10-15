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ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за III квартал 2024 года

ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за III квартал 2024 года - 15.10.2024, ПРАЙМ

ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за III квартал 2024 года

Агентство экономической информации "ПРАЙМ" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за III квартал 2024 года. | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T19:40+0300

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Агентство экономической информации "ПРАЙМ" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за III квартал 2024 года.Индекс ПРАЙМ составил 771,91 второе и третье места заняли Frankmedia.ru и Finmarket.ru с индексами цитируемости 86,28 и 56,80 соответственно.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы, новости агентства, корпортативный портал