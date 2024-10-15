ПРАЙМ занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за III квартал 2024 года

Агентство экономической информации "ПРАЙМ" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за III квартал 2024 года.Индекс ПРАЙМ составил 771,91 второе и третье места заняли Frankmedia.ru и Finmarket.ru с индексами цитируемости 86,28 и 56,80 соответственно.
Агентство экономической информации "ПРАЙМ" вновь стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за III квартал 2024 года.
Индекс ПРАЙМ составил 771,91 второе и третье места заняли Frankmedia.ru и Finmarket.ru с индексами цитируемости 86,28 и 56,80 соответственно.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли:
Место
Перемещение за квартал
СМИ
Категория
ИЦ
1
0
ПРАЙМ
Информагентство
771,91
2
0
Frankmedia.ru
Интернет
86,28
3
+6
Finance.mail.ru
Интернет
56,80
4
+1
Journal.tinkoff.ru
Интернет
37,92
5
-2
Finmarket.ru
Интернет
27,89
6
-2
Investfunds.ru
Интернет
26,24
7
0
Cbonds.ru
Интернет
25,74
8
0
Sravni.ru
Интернет
21,68
9
-3
Akm.ru
Интернет
19,70
10
0
Vbr.ru
Интернет
13,36
11
+3
Finam.ru
Интернет
9,54
12
0
Forklog.com
Интернет
8,44
13
+7
Bits.media
Интернет
5,85
14
new
Smart-lab.ru
Интернет
5,47
15
+4
Profinance.ru
Интернет
5,46
16
new
Finversia.ru
Интернет
5,21
17
new
Quote.rbc.ru
Интернет
4,14
18
-2
Klerk.ru
Интернет
4,13
19
-8
Rusbonds.ru
Интернет
3,63
20
-7
Банковское обозрение
Журнал
2,62
Источник: Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
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