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ГД распространит антиотмывочные требования на операции с цифровым рублем

ГД распространит антиотмывочные требования на операции с цифровым рублем - 15.10.2024, ПРАЙМ

ГД распространит антиотмывочные требования на операции с цифровым рублем

Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов и распространяющий с 1 января 2025 года требования антиотмывочного... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T14:29+0300

2024-10-15T14:29+0300

2024-10-15T14:29+0300

экономика

россия

госдума

цифровой рубль

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов и распространяющий с 1 января 2025 года требования антиотмывочного законодательства на операции с цифровым рублем. Документ устанавливает правовые основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма при совершении операций с использованием цифрового рубля. Законопроектом предусмотрена многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований с вовлечением кредитных организаций - участников платформы цифрового рубля и оператора этой платформы - Банка России, пояснял в марте РИА Новости один из авторов документа, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. При приеме на обслуживание и последующем обслуживании пользователей платформы ЦБ будет оценивать риски совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя к одной из трех групп риска. Выявив среди пользователей платформы организации и физлиц, чьи денежные средства подлежат замораживанию (блокированию), ЦБ будет применять к ним соответствующие меры. При этом оператор платформы будет информировать Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных и приостановленных в соответствии с антиотмывочным законом операциях, о мерах по замораживанию (блокированию) денег. ЦБ сможет и отказаться от заключения договора счета цифрового рубля с пользователем платформы или расторгнуть его, а также отказать в совершении операций с цифровыми рублями при подозрении, что они совершаются в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма. При этом решения оператора платформы можно будет обжаловать. Процедура будет аналогична той, которая действует сейчас в отношении кредитных и некредитных финансовых организаций. Сначала решение будет обжаловаться на уровне оператора платформы, а затем, при необходимости - на уровне межведомственной комиссии при ЦБ с участием ФТС России, федерального бизнес-омбудсмена, общероссийских общественных организаций, банковских союзов и ассоциаций. Соответствующие изменения вносятся в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Одновременно в закон "О банках и банковской деятельности" вносится корреспондирующее изменение, согласно которому Банк России сможет отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций за неоднократное в течение года нарушение антиотмывочных требований на платформе цифрового рубля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, цифровой рубль