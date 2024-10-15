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ЦБ РФ сообщил о росте реального эффективного курса рубля в январе-сентябре - 15.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241015/rubl-852194290.html
ЦБ РФ сообщил о росте реального эффективного курса рубля в январе-сентябре
ЦБ РФ сообщил о росте реального эффективного курса рубля в январе-сентябре - 15.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ РФ сообщил о росте реального эффективного курса рубля в январе-сентябре
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 3,6%, а в... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T18:28+0300
2024-10-15T18:29+0300
экономика
реальный эффективный курс рубля
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 3,6%, а в сентябре - снизился на 4,2%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 2,2% по сравнению с августом, к евро - на 3,2%, а к юаню - на 6,6%. Номинальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 2,5%, к евро - на 3,6%, к юаню - на 6,7%.
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реальный эффективный курс рубля
Экономика, реальный эффективный курс рубля
18:28 15.10.2024 (обновлено: 18:29 15.10.2024)
 
ЦБ РФ сообщил о росте реального эффективного курса рубля в январе-сентябре

Банк России: реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре вырос на 3,6%

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 3,6%, а в сентябре - снизился на 4,2%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 2,2% по сравнению с августом, к евро - на 3,2%, а к юаню - на 6,6%.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
ЦБ отложил вопрос с публикацией прогнозной траектории курса рубля
Вчера, 13:43
Номинальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 2,5%, к евро - на 3,6%, к юаню - на 6,7%.
 
Экономикареальный эффективный курс рубля
 
 
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