https://1prime.ru/20241015/rubl-852194290.html
ЦБ РФ сообщил о росте реального эффективного курса рубля в январе-сентябре
ЦБ РФ сообщил о росте реального эффективного курса рубля в январе-сентябре - 15.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ РФ сообщил о росте реального эффективного курса рубля в январе-сентябре
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 3,6%, а в... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T18:28+0300
2024-10-15T18:28+0300
2024-10-15T18:29+0300
экономика
реальный эффективный курс рубля
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 3,6%, а в сентябре - снизился на 4,2%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 2,2% по сравнению с августом, к евро - на 3,2%, а к юаню - на 6,6%. Номинальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 2,5%, к евро - на 3,6%, к юаню - на 6,7%.
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реальный эффективный курс рубля
Экономика, реальный эффективный курс рубля
ЦБ РФ сообщил о росте реального эффективного курса рубля в январе-сентябре
Банк России: реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре вырос на 3,6%
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 3,6%, а в сентябре - снизился на 4,2%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 2,2% по сравнению с августом, к евро - на 3,2%, а к юаню - на 6,6%.
ЦБ отложил вопрос с публикацией прогнозной траектории курса рубля
Номинальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 2,5%, к евро - на 3,6%, к юаню - на 6,7%.