https://1prime.ru/20241015/rubl-852194290.html

ЦБ РФ сообщил о росте реального эффективного курса рубля в январе-сентябре

ЦБ РФ сообщил о росте реального эффективного курса рубля в январе-сентябре - 15.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ РФ сообщил о росте реального эффективного курса рубля в январе-сентябре

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 3,6%, а в... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T18:28+0300

2024-10-15T18:28+0300

2024-10-15T18:29+0300

экономика

реальный эффективный курс рубля

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре вырос на 3,6%, а в сентябре - снизился на 4,2%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 2,2% по сравнению с августом, к евро - на 3,2%, а к юаню - на 6,6%. Номинальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 2,5%, к евро - на 3,6%, к юаню - на 6,7%.

https://1prime.ru/20241014/tsb-852163620.html

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

реальный эффективный курс рубля