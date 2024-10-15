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Рубль впервые стал главной валютой для расчетов за товары из Азии - 15.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241015/rubl-852194536.html
Рубль впервые стал главной валютой для расчетов за товары из Азии
Рубль впервые стал главной валютой для расчетов за товары из Азии - 15.10.2024, ПРАЙМ
Рубль впервые стал главной валютой для расчетов за товары из Азии
Рубль по итогам августа впервые стал главной валютой для расчетов за импорт товаров и услуг из стран азиатского региона, следует из анализа РИА Новости данных... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T18:36+0300
2024-10-15T18:37+0300
экономика
рубль
расчеты
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам августа впервые стал главной валютой для расчетов за импорт товаров и услуг из стран азиатского региона, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Так, в конце лета его доля в платежах за импорт из Азии достигла максимальных за все время рекордных 43,6% против 42,9% месяцем ранее. При этом его удельный вес превысил валюты дружественных стран в августе на 0,6 процентного пункта, что позволило российской валюте стать основной для оплаты поставок товаров и услуг азиатскими странами. Последний раз рубль превышал долю дружественных валют в импорте из стран Азии в феврале 2022 года, однако тогда основными валютами в торговле с регионом были "токсичные" валюты. Рекордную долю рубль также занял в расчетах за африканские товары, увеличившись на 0,5 процентного пункта - до 69,9%, а также за поставки из Океании, где им стало оплачиваться 84,3% всех поставок. В целом российская валюта в августе стала использоваться в импорте немного меньше - 44,7% против 45,9% в июле. Одновременно сократилась и доля дружественных валют - сразу на 2,2 процентного пункта, до 31,2%. А вот главными бенефициарами стали "токсичные" валюты, в которых стали оплачивать 24,1% российского импорта против 20,7% месяцем ранее. Главным образом это произошло за счет увеличения доли недружественных валют в расчетах за импорт из Азии (+1,1 процентного пункта, 13,3%), Америки (+8,3 процентного пункта, 71%) и Европы (+6,9 процентного пункта, 49,3%).
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рубль, расчеты, азия
Экономика, рубль, расчеты, АЗИЯ
18:36 15.10.2024 (обновлено: 18:37 15.10.2024)
 
Рубль впервые стал главной валютой для расчетов за товары из Азии

Данные ЦБ: рубль впервые стал главной валютой для расчетов за товары из Азии

© fotolia.com / chungkingКитай
Китай - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© fotolia.com / chungking
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам августа впервые стал главной валютой для расчетов за импорт товаров и услуг из стран азиатского региона, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Так, в конце лета его доля в платежах за импорт из Азии достигла максимальных за все время рекордных 43,6% против 42,9% месяцем ранее. При этом его удельный вес превысил валюты дружественных стран в августе на 0,6 процентного пункта, что позволило российской валюте стать основной для оплаты поставок товаров и услуг азиатскими странами.
Последний раз рубль превышал долю дружественных валют в импорте из стран Азии в феврале 2022 года, однако тогда основными валютами в торговле с регионом были "токсичные" валюты.
Рекордную долю рубль также занял в расчетах за африканские товары, увеличившись на 0,5 процентного пункта - до 69,9%, а также за поставки из Океании, где им стало оплачиваться 84,3% всех поставок.
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В целом российская валюта в августе стала использоваться в импорте немного меньше - 44,7% против 45,9% в июле. Одновременно сократилась и доля дружественных валют - сразу на 2,2 процентного пункта, до 31,2%. А вот главными бенефициарами стали "токсичные" валюты, в которых стали оплачивать 24,1% российского импорта против 20,7% месяцем ранее.
Главным образом это произошло за счет увеличения доли недружественных валют в расчетах за импорт из Азии (+1,1 процентного пункта, 13,3%), Америки (+8,3 процентного пункта, 71%) и Европы (+6,9 процентного пункта, 49,3%).
 
ЭкономикарубльрасчетыАЗИЯ
 
 
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