https://1prime.ru/20241015/rynok-852178401.html

V-образный разворот

V-образный разворот - 15.10.2024, ПРАЙМ

V-образный разворот

Индекс МосБиржи в понедельник утром показывал снижение примерно на 1%, но затем развернулся к росту и повысился за день на 0,68%. Рынок позитивно воспринял... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T08:53+0300

2024-10-15T08:53+0300

2024-10-15T08:53+0300

экономика

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рынок

мосбиржа

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в понедельник утром показывал снижение примерно на 1%, но затем развернулся к росту и повысился за день на 0,68%. Рынок позитивно воспринял комментарии зампреда банка России Алексея Заботкина о том, что проект бюджета позволяет рассчитывать, что от денежно-кредитной политики экстраординарных шагов не потребуются. Тем не менее темпы роста потребительских цен сохраняются на высоком уровне и существенных признаков для их замедления пока не наблюдается. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем повышения ключевой ставки до 20% годовых на одном из ближайших заседаний.Российский рубль немного ослаб к корзине валют, хотя 12 октября и связанные с этой датой покупки валюты остались позади, и ничего страшного не произошло. Биржевые торги китайским юанем продолжаются в обычном порядке, евро и доллар остаются недоступными для торгов.ОПЕК третий месяц подряд пересматривает в сторону понижения прогнозы по росту спроса на нефть на ближайший год. Альянс с запозданием признает замедление темпов роста мирового потребления углеводородов. На этом фоне нефтяные котировки снизились, приблизившись к $75 за баррель Brent. Пока всё идёт к тому, что без обострения геополитической повестки, нефть продолжит торговаться в широком диапазоне $75-85 за баррель Brent.Операционные результаты ГК "Астра" за 9 месяцев 2024 года отражают рост отгрузок до 10,1 млрд руб., на 98% по сравнению с тем же периодом прошлого года, благодаря непрерывному масштабированию бизнеса и развитию сервисной экосистемы. Напомним, что 50% отгрузок обычно приходится на IV квартал, но даже с учетом ярко выраженной сезонности бизнеса компания смогла продемонстрировать значительный рост. ГК "Астра" остается одним из бенефициаров ухода западных игроков с российского рынка. Такое мнение разделяют многие инвесторы, поэтому оценка компании по мультипликаторам остается одной из самых высоких в секторе.Банк Санкт-Петербург сообщил о рекордной прибыли за 9 месяцев 2024 года, которая достигла 40,5 млрд. руб. Банк показывает рост процентных доходов благодаря структуре кредитного портфеля. На юридических лиц приходится около 80% портфеля, поэтому при росте ставок банк получает дополнительный процентный доход, так как кредиты выданы под плавающие ставки, в то время как ставки по депозитам повышаются с отсрочкой по времени. При сохранении нормы выплаты дивидендов на уровне 50% от прибыли, дивидендная доходность за II полугодие 2024 года может составить 7-8% по текущим котировкам акций. Акции банка сейчас оцениваются немногим ниже 1х по мультипликатору Р/В при ROE 29%.Наша целевая цена составляет 400 руб. за одну обыкновенную акцию Банка Санкт-Петербург.НОВАТЭК показал рост добычи углеводородов в III квартале 2024 года на 5,5%. По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 16,87 млрд куб. м, практически не изменившись по сравнению с III кварталом 2023 года. Акции НОВАТЭКа сохраняют привлекательность в долгосрочной перспективе. Объёмы производства и реализации находятся на привычных уровнях и даже подрастают, несмотря на сохраняющееся давление на компанию. Недавно НОВАТЭК выплатил дивиденды за I полугодие в размере 35,5 руб. на акцию, суммарно за 2024 год ожидаем дивиденды в размере 86 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 8,8% по текущим котировкам.

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2024

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Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

мнения аналитиков, рынок, мосбиржа