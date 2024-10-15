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Почти все хорошо

Почти все хорошо - 15.10.2024, ПРАЙМ

Почти все хорошо

В понедельник, 15 октября, по итогам дня рубль немного ослабился к основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,33%, до 95,43 руб., евро/рубль - на... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T08:54+0300

2024-10-15T08:54+0300

2024-10-15T08:54+0300

экономика

мнения аналитиков

рынок

рубль

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. В понедельник, 15 октября, по итогам дня рубль немного ослабился к основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,33%, до 95,43 руб., евро/рубль - на 0,06%, до 103,99 руб., юань/рубль - на 0,37%, до 13,52 руб. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на 15 октября: доллар - 96,1021 руб., евро - 105,4854 руб. Несмотря на введение санкций США против Московской биржи и изменение правил для экспортеров, ситуация с российским рублем остается относительно стабильной. Влияние санкций на курс рубля пока минимально. Однако они могут привести к снижению объемов торгов на бирже. Ключевые факторы, поддерживающие рубль в текущих условиях: 1. Ежедневные валютные интервенции Центрального банка России2. Относительно высокие цены на нефть3. Ожидаемое увеличение спроса на рубли в связи с приближающимися налоговыми выплатами Смягчение требований к экспортерам по продаже валютной выручки (с 50% до 25%) вряд ли окажет значительное влияние на курс рубля, так как многие экспортеры продают больше валюты, чем требуется. Переходя к теме нефти, по итогам дня баррель Brent подешевел на 4,53%, до $75,19. Падение произошло несмотря на недавно объявленные меры поддержки экономики в Китае. Давление на нефтяные котировки оказали сообщения СМИ о том, что Израиль, вероятно, воздержится от ударов по нефтяным объектам Ирана, а также публикация ежемесячного отчета ОПЕК. Washington Post в понедельник сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал США о намерении сосредоточиться на военных целях в Иране, а не на ядерной или нефтяной инфраструктуре. Это известие ослабило опасения относительно возможных перебоев в поставках нефти. ОПЕК пересмотрела в сторону понижения свои прогнозы по росту спроса на нефть на 2024 и 2025 годы. Согласно отчету, ОПЕК ожидает, что спрос на нефть в Китае в 2024 году вырастет на 580 тыс. баррелей в день. Это ниже сентябрьского прогноза в 650 тыс. баррелей и на 180 тыс. баррелей меньше, чем организация прогнозировала в июле для крупнейшего в мире импортера нефти. Во вторник цена на Brent торгуется на уровне $75,16. Покупатели теряют контроль. На фоне укрепления рубля на горизонте появился уровень $73,60. За ним появится уровень $71,30. В целом, российский финансовый рынок демонстрирует определенную устойчивость к внешнему давлению, но продолжает адаптироваться к новым условиям работы в условиях санкций. В краткосрочной перспективе возможно небольшое укрепление рубля. Однако важно понимать, что курс валют зависит от множества факторов, и ситуация может быстро меняться под влиянием как внутренних, так и внешних экономических и политических событий. Поддержка сформировалась на уровне 94,50 руб. Если торговый день закроется ниже уровня 95,70 руб., то можно будет рассмотреть укрепление рубля до 93,45 руб. Объемы по фьючерсу USDRUBF составляют 4 млрд рублей (~41 млн долларов). Это небольшой объем. Интерес к валютам недружественных стран падает со стороны инвесторов и трейдеров. США и ЕС осознанно принимают решения, чтобы россияне забыли о существовании доллара и евро. В связи в этим правительство России ставит целью уменьшить зависимость от западных финансовых систем, продвигая расчеты в национальных валютах и развивая собственную финансовую инфраструктуру. Одновременно с этим, Россия стремится диверсифицировать свою экономику, уделяя особое внимание развитию несырьевого неэнергетического экспорта. Это долгосрочная стратегия, направленная на укрепление экономической независимости страны и поиск новых источников роста. Индекс Мосбиржи вырос на 0,68%, до 2773,36, индекс РТС - на 0,65%, до 909,10. Торги открылись снижением по индексу, но после двух часов торгов произошел отскок от 2723 п. Восстановлению способствовало заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что он против дополнительного увеличения налога на прибыль для банков. Рынок проигнорировал падение цен на нефть, но сегодня проверим, насколько покупатели готовы поднимать цены выше. Я же пока все больше склоняюсь к падению ниже 2725 п.Если торговый день закроется выше 2820 пунктов, то откажусь от сценария на снижение.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, рынок, рубль