Плановый отскок рынка акций

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера в моменте проседал до процента и прокалывал опорные 2730 п., но потом случился мощный выкуп и закрытие дня почти в +1%. Идея покупки от обозначенной поддержки оказалась абсолютно верной. Рынок ожидаемо вернулся в осенний боковик, где, вероятно, и простоит до оглашения ставки ЦБ 25 октября. А потом предполагаем выход вверх из консолидации на максимумы осени; к началу зимы — 3000 п.Сильнее рынка — вновь акции производителя пиломатериалов Сегежи (+4,6%). Несмотря на фундаментальный негативный взгляд на фоне высокой долговой нагрузки корпорации, техника не исключала спекулятивный подскок на бирже к 1,7 — исполнено. Здесь уже сопротивление, и после многодневного ралли нужно быть предельно осторожным — вероятна фиксация активными трейдерами длинных прибыльных позиций.Слабее рынка — акции сельхозпроизводителя Русагро (-1,3%). Давление в бумагах на фоне неопределенности с юридическим переездом корпорации в Россию, но компания в списке экономически значимых, и возвращение в российскую юрисдикцию лишь вопрос времени. А пока сентимент нейтральный и закономерное отставание от рынка.Рубль приостановил укрепление на фоне поблажек правительства к экспортерам — снижены лимиты продажи валюты в рамках месяца в два раза. Тем не менее идея коррекции юаня в сторону 13 не снимается, и коррекция инвалют вскоре может возобновиться — за рубль сыграет жесткая ДКП ЦБ, увеличение продажи валюты в рамках бюджетного правила, октябрьский налоговый сезон и истечение лицензии США для Мосбиржи.
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера в моменте проседал до процента и прокалывал опорные 2730 п., но потом случился мощный выкуп и закрытие дня почти в +1%. Идея покупки от обозначенной поддержки оказалась абсолютно верной. Рынок ожидаемо вернулся в осенний боковик, где, вероятно, и простоит до оглашения ставки ЦБ 25 октября. А потом предполагаем выход вверх из консолидации на максимумы осени; к началу зимы — 3000 п.
Сильнее рынка — вновь акции производителя пиломатериалов Сегежи (+4,6%). Несмотря на фундаментальный негативный взгляд на фоне высокой долговой нагрузки корпорации, техника не исключала спекулятивный подскок на бирже к 1,7 — исполнено. Здесь уже сопротивление, и после многодневного ралли нужно быть предельно осторожным — вероятна фиксация активными трейдерами длинных прибыльных позиций.
Слабее рынка — акции сельхозпроизводителя Русагро (-1,3%). Давление в бумагах на фоне неопределенности с юридическим переездом корпорации в Россию, но компания в списке экономически значимых, и возвращение в российскую юрисдикцию лишь вопрос времени. А пока сентимент нейтральный и закономерное отставание от рынка.
Рубль приостановил укрепление на фоне поблажек правительства к экспортерам — снижены лимиты продажи валюты в рамках месяца в два раза. Тем не менее идея коррекции юаня в сторону 13 не снимается, и коррекция инвалют вскоре может возобновиться — за рубль сыграет жесткая ДКП ЦБ, увеличение продажи валюты в рамках бюджетного правила, октябрьский налоговый сезон и истечение лицензии США для Мосбиржи.
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