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Плановый отскок рынка акций - 15.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241015/rynok-852179140.html
Плановый отскок рынка акций
Плановый отскок рынка акций - 15.10.2024, ПРАЙМ
Плановый отскок рынка акций
Индекс Мосбиржи вчера в моменте проседал до процента и прокалывал опорные 2730 п., но потом случился мощный выкуп и закрытие дня почти в +1%. Идея покупки от... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T09:35+0300
2024-10-15T09:36+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
акции
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера в моменте проседал до процента и прокалывал опорные 2730 п., но потом случился мощный выкуп и закрытие дня почти в +1%. Идея покупки от обозначенной поддержки оказалась абсолютно верной. Рынок ожидаемо вернулся в осенний боковик, где, вероятно, и простоит до оглашения ставки ЦБ 25 октября. А потом предполагаем выход вверх из консолидации на максимумы осени; к началу зимы — 3000 п.Сильнее рынка — вновь акции производителя пиломатериалов Сегежи (+4,6%). Несмотря на фундаментальный негативный взгляд на фоне высокой долговой нагрузки корпорации, техника не исключала спекулятивный подскок на бирже к 1,7 — исполнено. Здесь уже сопротивление, и после многодневного ралли нужно быть предельно осторожным — вероятна фиксация активными трейдерами длинных прибыльных позиций.Слабее рынка — акции сельхозпроизводителя Русагро (-1,3%). Давление в бумагах на фоне неопределенности с юридическим переездом корпорации в Россию, но компания в списке экономически значимых, и возвращение в российскую юрисдикцию лишь вопрос времени. А пока сентимент нейтральный и закономерное отставание от рынка.Рубль приостановил укрепление на фоне поблажек правительства к экспортерам — снижены лимиты продажи валюты в рамках месяца в два раза. Тем не менее идея коррекции юаня в сторону 13 не снимается, и коррекция инвалют вскоре может возобновиться — за рубль сыграет жесткая ДКП ЦБ, увеличение продажи валюты в рамках бюджетного правила, октябрьский налоговый сезон и истечение лицензии США для Мосбиржи.
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2024
Михаил Зельцер
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, акции
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Акции
09:35 15.10.2024 (обновлено: 09:36 15.10.2024)
 

Плановый отскок рынка акций

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера в моменте проседал до процента и прокалывал опорные 2730 п., но потом случился мощный выкуп и закрытие дня почти в +1%. Идея покупки от обозначенной поддержки оказалась абсолютно верной. Рынок ожидаемо вернулся в осенний боковик, где, вероятно, и простоит до оглашения ставки ЦБ 25 октября. А потом предполагаем выход вверх из консолидации на максимумы осени; к началу зимы — 3000 п.
Сильнее рынка — вновь акции производителя пиломатериалов Сегежи (+4,6%). Несмотря на фундаментальный негативный взгляд на фоне высокой долговой нагрузки корпорации, техника не исключала спекулятивный подскок на бирже к 1,7 — исполнено. Здесь уже сопротивление, и после многодневного ралли нужно быть предельно осторожным — вероятна фиксация активными трейдерами длинных прибыльных позиций.
Слабее рынка — акции сельхозпроизводителя Русагро (-1,3%). Давление в бумагах на фоне неопределенности с юридическим переездом корпорации в Россию, но компания в списке экономически значимых, и возвращение в российскую юрисдикцию лишь вопрос времени. А пока сентимент нейтральный и закономерное отставание от рынка.
Рубль приостановил укрепление на фоне поблажек правительства к экспортерам — снижены лимиты продажи валюты в рамках месяца в два раза. Тем не менее идея коррекции юаня в сторону 13 не снимается, и коррекция инвалют вскоре может возобновиться — за рубль сыграет жесткая ДКП ЦБ, увеличение продажи валюты в рамках бюджетного правила, октябрьский налоговый сезон и истечение лицензии США для Мосбиржи.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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