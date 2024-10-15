https://1prime.ru/20241015/samozapret-852180367.html
Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов
Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов - 15.10.2024, ПРАЙМ
Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов
Правительство РФ утвердило процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, который граждане смогут устанавливать с первого марта 2025... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T10:31+0300
2024-10-15T10:31+0300
2024-10-15T10:31+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, который граждане смогут устанавливать с первого марта 2025 года, сообщается на сайте кабмина. "С 1 марта 2025 года граждане смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Постановление, регулирующее отдельные вопросы процедуры подачи заявления и получения решения, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине. Как указывается, направить заявление о самозапрете можно будет двумя способами: через единый портал госуслуг или при личном посещении МФЦ. Уточняется, что теми же способами можно будет подать заявление и о снятии самозапрета. Также сообщается, что воспользоваться такой услугой гражданин может неограниченное число раз, а сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории. Подписанное постановление - часть работы по реализации новых норм федеральных законов "О кредитных историях" и "О потребительском кредите". Они были приняты в феврале текущего года.
https://1prime.ru/20240412/kredity-847340746.html
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россия, правительство
Экономика, РОССИЯ, правительство
Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов
Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу потребкредитов и микрозаймов
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, который граждане смогут устанавливать с первого марта 2025 года, сообщается на сайте кабмина.
"С 1 марта 2025 года граждане смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Постановление, регулирующее отдельные вопросы процедуры подачи заявления и получения решения, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине.
Как указывается, направить заявление о самозапрете можно будет двумя способами: через единый портал госуслуг или при личном посещении МФЦ. Уточняется, что теми же способами можно будет подать заявление и о снятии самозапрета.
Также сообщается, что воспользоваться такой услугой гражданин может неограниченное число раз, а сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории.
Подписанное постановление - часть работы по реализации новых норм федеральных законов "О кредитных историях" и "О потребительском кредите". Они были приняты в феврале текущего года.
ЦБ РФ предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита