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Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов - 15.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241015/samozapret-852180367.html
Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов
Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов - 15.10.2024, ПРАЙМ
Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов
Правительство РФ утвердило процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, который граждане смогут устанавливать с первого марта 2025... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T10:31+0300
2024-10-15T10:31+0300
экономика
россия
правительство
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, который граждане смогут устанавливать с первого марта 2025 года, сообщается на сайте кабмина. "С 1 марта 2025 года граждане смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Постановление, регулирующее отдельные вопросы процедуры подачи заявления и получения решения, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине. Как указывается, направить заявление о самозапрете можно будет двумя способами: через единый портал госуслуг или при личном посещении МФЦ. Уточняется, что теми же способами можно будет подать заявление и о снятии самозапрета. Также сообщается, что воспользоваться такой услугой гражданин может неограниченное число раз, а сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории. Подписанное постановление - часть работы по реализации новых норм федеральных законов "О кредитных историях" и "О потребительском кредите". Они были приняты в феврале текущего года.
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россия, правительство
Экономика, РОССИЯ, правительство
10:31 15.10.2024
 
Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов

Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу потребкредитов и микрозаймов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, который граждане смогут устанавливать с первого марта 2025 года, сообщается на сайте кабмина.
"С 1 марта 2025 года граждане смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Постановление, регулирующее отдельные вопросы процедуры подачи заявления и получения решения, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине.
Как указывается, направить заявление о самозапрете можно будет двумя способами: через единый портал госуслуг или при личном посещении МФЦ. Уточняется, что теми же способами можно будет подать заявление и о снятии самозапрета.
Также сообщается, что воспользоваться такой услугой гражданин может неограниченное число раз, а сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории.
Подписанное постановление - часть работы по реализации новых норм федеральных законов "О кредитных историях" и "О потребительском кредите". Они были приняты в феврале текущего года.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
ЦБ РФ предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита
12 апреля, 15:12
 
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