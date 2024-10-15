Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-исполнительный директор МВФ отметил стойкость России перед санкциями - 15.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241015/sanktsii-852177805.html
Экс-исполнительный директор МВФ отметил стойкость России перед санкциями
Экс-исполнительный директор МВФ отметил стойкость России перед санкциями - 15.10.2024, ПРАЙМ
Экс-исполнительный директор МВФ отметил стойкость России перед санкциями
Российская экономика в порядке даже перед лицом беспрецедентных санкций Запада, наблюдается экономический рост при контролируемой инфляции, сказал в разговоре с | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T07:36+0300
2024-10-15T07:36+0300
экономика
санкции против рф
россия
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/00/828580050_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a6a7d51809ef11fbd9c25103e726519e.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российская экономика в порядке даже перед лицом беспрецедентных санкций Запада, наблюдается экономический рост при контролируемой инфляции, сказал в разговоре с РИА Новости экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший. "Россия находится под беспрецедентными санкциями со стороны Соединенных Штатов и их союзников на Западе, политическом Западе, и российская экономика в порядке. Она растет, создаются рабочие места. Инфляция чуть выше желаемого (уровня - ред.), но контролируемая", - считает собеседник агентства. Особенно примечательна стойкость российской экономики перед лицом санкций, которые действительно беспрецедентны по количеству и силе, добавил экономист. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20241012/sanktsii-852144541.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/00/828580050_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_633cd290280d21681b18d1e12fdc310a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкции против рф, россия, мвф
Экономика, санкции против РФ, РОССИЯ, МВФ
07:36 15.10.2024
 
Экс-исполнительный директор МВФ отметил стойкость России перед санкциями

Экс-исполнительный директор МВФ: экономика РФ справляется с беспрецедентными санкциями

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк% Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити
% Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российская экономика в порядке даже перед лицом беспрецедентных санкций Запада, наблюдается экономический рост при контролируемой инфляции, сказал в разговоре с РИА Новости экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший.
"Россия находится под беспрецедентными санкциями со стороны Соединенных Штатов и их союзников на Западе, политическом Западе, и российская экономика в порядке. Она растет, создаются рабочие места. Инфляция чуть выше желаемого (уровня - ред.), но контролируемая", - считает собеседник агентства.
Особенно примечательна стойкость российской экономики перед лицом санкций, которые действительно беспрецедентны по количеству и силе, добавил экономист.
Международный экспортный форум Сделано в России - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
"Взятки гладки". Санкции против РФ сработали не так, как ожидал Запад
12 октября, 13:46
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
Экономикасанкции против РФРОССИЯМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала