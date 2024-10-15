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Экс-исполнительный директор МВФ отметил стойкость России перед санкциями

Экс-исполнительный директор МВФ отметил стойкость России перед санкциями - 15.10.2024, ПРАЙМ

Экс-исполнительный директор МВФ отметил стойкость России перед санкциями

Российская экономика в порядке даже перед лицом беспрецедентных санкций Запада, наблюдается экономический рост при контролируемой инфляции, сказал в разговоре с | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T07:36+0300

2024-10-15T07:36+0300

2024-10-15T07:36+0300

экономика

санкции против рф

россия

мвф

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российская экономика в порядке даже перед лицом беспрецедентных санкций Запада, наблюдается экономический рост при контролируемой инфляции, сказал в разговоре с РИА Новости экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший. "Россия находится под беспрецедентными санкциями со стороны Соединенных Штатов и их союзников на Западе, политическом Западе, и российская экономика в порядке. Она растет, создаются рабочие места. Инфляция чуть выше желаемого (уровня - ред.), но контролируемая", - считает собеседник агентства. Особенно примечательна стойкость российской экономики перед лицом санкций, которые действительно беспрецедентны по количеству и силе, добавил экономист. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20241012/sanktsii-852144541.html

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санкции против рф, россия, мвф