https://1prime.ru/20241015/sanktsii-852178845.html

"Вот ирония". В ЕС признали неудобную правду об антироссийских санкциях

"Вот ирония". В ЕС признали неудобную правду об антироссийских санкциях - 15.10.2024, ПРАЙМ

"Вот ирония". В ЕС признали неудобную правду об антироссийских санкциях

Антироссийские санкции больше вредят европейским странам, особенно экономике Германии, чем самой России. Об этом заявил депутат Европейского парламента от... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T09:30+0300

2024-10-15T09:30+0300

2024-10-15T09:43+0300

экономика

россия

ес

санкции против рф

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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Антироссийские санкции больше вредят европейским странам, особенно экономике Германии, чем самой России. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в беседе с агентством РИА Новости."Сейчас я понимаю, что исключительно из-за санкций против России экономика Германии, например, снижается. А в России ожидается экономический рост, три-четыре процента. То есть, возможно, санкции вредят не вам, а нам, европейцам. Вот ирония", - отметил парламентарий.Блага также упомянул, что Европа отказалась от дешевой энергии из России, что привело к упадку нескольких отраслей европейской промышленности. В ходе своего визита в Москву Блага заметил высокий уровень жизни и техническую развитость страны, что противоречит западной пропаганде, которая, по его словам, деформирует образ России.В Москве неоднократно отмечали, что санкции и политика ослабления России являются стратегией Запада, которая на самом деле наносит вред всей мировой экономике и ухудшает жизнь миллионам людей. Российская сторона не раз заявляла о своей способности справиться с санкционным давлением и считает, что Западу не хватает смелости признать провал санкций.

https://1prime.ru/20241015/sanktsii-852177805.html

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россия, ес, санкции против рф