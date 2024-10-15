Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вот ирония". В ЕС признали неудобную правду об антироссийских санкциях - 15.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241015/sanktsii-852178845.html
"Вот ирония". В ЕС признали неудобную правду об антироссийских санкциях
"Вот ирония". В ЕС признали неудобную правду об антироссийских санкциях - 15.10.2024, ПРАЙМ
"Вот ирония". В ЕС признали неудобную правду об антироссийских санкциях
Антироссийские санкции больше вредят европейским странам, особенно экономике Германии, чем самой России. Об этом заявил депутат Европейского парламента от... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T09:30+0300
2024-10-15T09:43+0300
экономика
россия
ес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Антироссийские санкции больше вредят европейским странам, особенно экономике Германии, чем самой России. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в беседе с агентством РИА Новости."Сейчас я понимаю, что исключительно из-за санкций против России экономика Германии, например, снижается. А в России ожидается экономический рост, три-четыре процента. То есть, возможно, санкции вредят не вам, а нам, европейцам. Вот ирония", - отметил парламентарий.Блага также упомянул, что Европа отказалась от дешевой энергии из России, что привело к упадку нескольких отраслей европейской промышленности. В ходе своего визита в Москву Блага заметил высокий уровень жизни и техническую развитость страны, что противоречит западной пропаганде, которая, по его словам, деформирует образ России.В Москве неоднократно отмечали, что санкции и политика ослабления России являются стратегией Запада, которая на самом деле наносит вред всей мировой экономике и ухудшает жизнь миллионам людей. Российская сторона не раз заявляла о своей способности справиться с санкционным давлением и считает, что Западу не хватает смелости признать провал санкций.
https://1prime.ru/20241015/sanktsii-852177805.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ес, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ
09:30 15.10.2024 (обновлено: 09:43 15.10.2024)
 
"Вот ирония". В ЕС признали неудобную правду об антироссийских санкциях

Евродепутат Блага: Европа страдает от антироссийских санкций больше самой России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Антироссийские санкции больше вредят европейским странам, особенно экономике Германии, чем самой России. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в беседе с агентством РИА Новости.
"Сейчас я понимаю, что исключительно из-за санкций против России экономика Германии, например, снижается. А в России ожидается экономический рост, три-четыре процента. То есть, возможно, санкции вредят не вам, а нам, европейцам. Вот ирония", - отметил парламентарий.
Блага также упомянул, что Европа отказалась от дешевой энергии из России, что привело к упадку нескольких отраслей европейской промышленности. В ходе своего визита в Москву Блага заметил высокий уровень жизни и техническую развитость страны, что противоречит западной пропаганде, которая, по его словам, деформирует образ России.
В Москве неоднократно отмечали, что санкции и политика ослабления России являются стратегией Запада, которая на самом деле наносит вред всей мировой экономике и ухудшает жизнь миллионам людей. Российская сторона не раз заявляла о своей способности справиться с санкционным давлением и считает, что Западу не хватает смелости признать провал санкций.
% Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
Экс-исполнительный директор МВФ отметил стойкость России перед санкциями
07:36
 
ЭкономикаРОССИЯЕСсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала