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"Сбер" вступил в Ассоциацию крупнейших потребителей ПО и оборудования
"Сбер" вступил в Ассоциацию крупнейших потребителей ПО и оборудования - 15.10.2024, ПРАЙМ
"Сбер" вступил в Ассоциацию крупнейших потребителей ПО и оборудования
Сбербанк вступил в Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования, сообщается в пресс-релизе банка. | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T11:40+0300
2024-10-15T11:40+0300
2024-10-15T11:40+0300
экономика
россия
сбербанк
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Сбербанк вступил в Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования, сообщается в пресс-релизе банка. "Цифровая трансформация и достижение технологической независимости России - одна из ключевых задач "Сбера", и банк решает её в кооперации с другими игроками. Чтобы повысить эффективность этой работы, "Сбер" присоединился к Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (Ассоциация КП ПОО)", - сообщает пресс-служба банка. По словам старшего вице-президента, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилла Меньшова, вхождение в ассоциацию поможет Сбербанку укрепить межотраслевое сотрудничество и более эффективно делиться опытом внедрения и использования отечественных разработок. Вместе с другими участниками ассоциации банк заинтересован в конструктивной выработке позиций по эффективному регулированию и развитию отечественного рынка информационных технологий, заключил он.
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ПРАЙМ
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россия, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк
"Сбер" вступил в Ассоциацию крупнейших потребителей ПО и оборудования
Сбербанк вступил в Ассоциацию крупнейших потребителей ПО и оборудования
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Сбербанк вступил в Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования, сообщается в пресс-релизе банка.
"Цифровая трансформация и достижение технологической независимости России - одна из ключевых задач "Сбера", и банк решает её в кооперации с другими игроками. Чтобы повысить эффективность этой работы, "Сбер" присоединился к Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (Ассоциация КП ПОО)", - сообщает пресс-служба банка.
По словам старшего вице-президента, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилла Меньшова, вхождение в ассоциацию поможет Сбербанку укрепить межотраслевое сотрудничество и более эффективно делиться опытом внедрения и использования отечественных разработок.
Вместе с другими участниками ассоциации банк заинтересован в конструктивной выработке позиций по эффективному регулированию и развитию отечественного рынка информационных технологий, заключил он.