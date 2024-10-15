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"Это необратимо": Америке подписали неожиданный приговор

"Это необратимо": Америке подписали неожиданный приговор - 15.10.2024, ПРАЙМ

"Это необратимо": Америке подписали неожиданный приговор

Доля США в мировой экономике неуклонно снижается, и по итогам президентского срока Байдена будет меньше, чем когда-либо, предупредил МФВ. Мировая торговля и... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T04:04+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Доля США в мировой экономике неуклонно снижается, и по итогам президентского срока Байдена будет меньше, чем когда-либо, предупредил МФВ. Мировая торговля и финансовая система перестраиваются, сокращение удельного веса США в мире экономисты считают необратимым процессом. Что это значит для мира для России - в материале "Прайм".Опустилась до минимумаЕще в 1990 году доля США в глобальном ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способности, составляла 20,16 процента, 1999-м достигла максимума — 21,01 процента. Тогда американская экономика оценивалась в 9,6 триллиона долларов, а мировая — в 45,85 триллиона. Затем удельный вес Штатов стал сокращаться. Основное падение пришлось на 2006-2008 годы, когда показатель ежегодно уменьшался на 0,6 процентного пункта.Cейчас, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ) на долю США в глобальном ВВП приходится 15,5%. Однако ко времени окончания президентского срока Джо Байдена, она, по прогнозам организации, опустится ниже 15%, до минимума за всю современную историю.И нынешний президент США, и его предшественник, внесли ощутимый вклад в эту динамику. Так, в вину Байдену ставят неоправданно высокие траты на борьбу с пандемией – в экономику влили сотни напечатанных миллиардов долларов, разогнав инфляцию, и нарастив долг до более чем 35 триллионов долларов.При Байдене долговая нагрузка США выросла более чем на 7 триллиона долларов. И, по ряду прогнозов, президент США по наращиванию госдолга также готов обойти всех американских лидеров –задолженность рискует прирасти почти на 9 триллионов долларов.Торговый протекционизмЗа время президентства Байдена США продолжили терять долю в мировой торговле: по итогам его срока она опустится до 10,53%. Здесь надо сказать, еще раньше постарался Трамп, который ввел множество торговых барьеров. Доля Соединенных Штатов в мировой торговле товарами по итогам срока Трампа из-за торговой войны с Китаем сократилась сразу на 0,7% до 10,78%.Кандидат в президенты США обещает ввести новые торговые барьеры и усилить протекционизм. Это значит, что США продолжат терять долю в мировой торговле, и, как следствие, в мировой экономике.Если рассматривать торговлю как процент от валового внутреннего продукта — метрику, которую экономисты иногда называют "индексом открытости", США – одна из наименее ориентированных на торговлю стран в мире.По данным Всемирного банка, уже в 2022 году соотношение торговли США к ВВП составило 27%. Это означает, что общая стоимость импорта и экспорта товаров и услуг США в совокупности составила 27% ВВП страны, и намного ниже среднемирового показателя в 63%. Фактически, из 193 стран, только две менее вовлечены в международную торговлю, чем США. Нигерия с 26% и Судан с 3%.В случае с США, это очевидное следствие протекционистской политики, отмечает Питер Кокланис, директор Института глобальных исследований Университета Северной Каролины.Рост АзииСокращение веса США в мире - результат и системных и многолетних тенденций. В первую очередь эксперты выделяют бурный рост экономик Юго-Восточной Азии, прежде всего Китая и Индии.Так, доля Китая в 1960-м году составляла всего 4%. Но она выросла к 2019-му году до 16,3%. Значительный рост показали и такие страны "третьего" мира, как Южная Корея, Бразилия, Мексика, Индонезия и Индия. То, есть активное экономическое развитие развивающихся стран и формирование многополярного мира - вполне объективный процесс, замечает Александр Рудой, заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ.Эти темпы превышают не только американские, но и общемировые, способствуя перераспределению долей в сторону других стран.Например, при общемировых темпах роста ВВП менее 3% за прошедший год (США - около 2,5% за 2023 год), этот же показатель у Китая вырос на 4,7%, у Индонезии на 5%, у Вьетнама и Филиппин на 5,8 и 6 процентов соответственно, а у Индии - на 6,7%. При таком отставании в темпах развития доля США в мировом ВВП будет продолжать снижаться и далее, а обратить этот, пусть и небыстрый, процесс вспять объективно вряд ли возможно, указывает Константин Зусманович, управляющий партнер "Механика финансов".Развитие БРИКСЭкономисты обращают внимание на укоренившийся тренд снижения общей доли развитых экономик стран G7 за счет опережающего роста развивающихся экономик, в частности, стран группы БРИКС. С начала 2000 года доля стран БРИКС в мировом ВВП увеличилась с 9% до почти 30% к 2024 году."Причины ускоренного роста развивающихся стран имеют прочный долгосрочный фундаментальный характер. На долю БРИКС приходится почти 30% мировой суши, 45% мирового населения. Начавшиеся в конце прошлого века процессы либерализации в торговле и в целом мировой экономике привели к ускоренному переносу производств развитыми странами в развивающиеся. Перенос производств и сопутствующие инвестиции запустили процессы бурного развития экономик развивающихся стран, урбанизации населения и роста его доходов. В результате появились новые крупные рынки сбыта, спрос которых во многом удовлетворяется внутренним производством и обеспечивается собственной минерально-сырьевой базой", - подчеркивает Анатолий Вожов, заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк".Новая силаПо данным инвестиционного банка Goldman Sachs, средний рост ВВП нынешних членов БРИКС составит 189% к 2050 году. Для сравнения, средний показатель G7 составит 50%. Это означает, что доля развитых экономик, включая США, будет и дальше снижаться.Растущее геополитическое влияние БРИКС, разумеется, беспокоит Запад."Со временем это может подорвать возможности наказывать или изолировать страны, проводящие невыгодную Вашингтону политику, — подчеркивает американский аналитический центр Atlantic Council. — Особенно если они развивают альтернативные платежные системы и методы торговли, на которые нет рычагов воздействия".The Wall Street Journal называет расширение БРИКС "попыткой изменить глобальный мировой порядок, создать противовес США и их союзникам". Hill указывает на то, что это угрожает американским интересам на Ближнем Востоке.Таким образом, процесс прекращения абсолютного доминирования США и развитых стран в глобальной экономике, хотя и растянутый во времени, будет продолжаться. Для мировой экономики тенденции позитивные: рост конкуренции, более справедливое распределение экономических благ.Как следствие - дальнейшее повышение роли развивающихся стран в мировой экономике, развитие альтернативных финансовых технологий и уход от гегемонии доллара. Как подчеркивает Александр Рудой, в данном случае вектор экономической политики России, направленный на выстраивание долгосрочных отношений со странами "Глобального Юга", - более чем логичный и верный

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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