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Эксперт рекомендовал ввести в РФ линейку дифференцированных ключевых ставок
Эксперт рекомендовал ввести в РФ линейку дифференцированных ключевых ставок - 15.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рекомендовал ввести в РФ линейку дифференцированных ключевых ставок
При постоянном повышении ключевой ставки про экономический рост в России придется забыть, целесообразно было бы ввести линейку ключевых ставок,... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T09:39+0300
2024-10-15T09:39+0300
2024-10-15T09:39+0300
экономика
россия
ставки
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. При постоянном повышении ключевой ставки про экономический рост в России придется забыть, целесообразно было бы ввести линейку ключевых ставок, дифференцированных в зависимости от срока кредитования и отраслевой принадлежности, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин. "Да, в России ставка пока на уровне 19%, однако, к сожалению, судя по последним событиям, имеет тенденцию к росту. Но ведь при постоянном повышении ключевой ставки про экономический рост придется забыть", - сказал он. На текущий момент, по его словам, она уже в четыре раза выше, чем у стран еврозоны и США. "С этими государствами мы находимся в геополитическом противостоянии, но и у ближайшего союзника - Китая, ставка ниже, чем у нас, в 5 (!) раз. Причем если упомянутые государства ее снижают, то российский ЦБ, наоборот, считая экономику перегретой, ее повышает", - заметил собеседник агентства. В нашей стране, считает Бахтизин, целесообразно было бы ввести линейку ключевых ставок, дифференцированных в зависимости от срока кредитования и отраслевой принадлежности. "Для приоритетных сегментов, которые обладают наибольшим мультипликативным эффектом для российской экономики и нуждаются в защите, ставки нельзя перманентно повышать, чтобы не гасить экономический рост в стране, а наоборот - необходимо снизить до приемлемого уровня", - заключил директор ЦЭМИ РАН. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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россия, ставки
Экономика, РОССИЯ, ставки
Эксперт рекомендовал ввести в РФ линейку дифференцированных ключевых ставок
Эксперт Бахтизин: в РФ надо ввести линейку дифференцированных ключевых ставок
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. При постоянном повышении ключевой ставки про экономический рост в России придется забыть, целесообразно было бы ввести линейку ключевых ставок, дифференцированных в зависимости от срока кредитования и отраслевой принадлежности, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин.
"Да, в России ставка пока на уровне 19%, однако, к сожалению, судя по последним событиям, имеет тенденцию к росту. Но ведь при постоянном повышении ключевой ставки про экономический рост придется забыть", - сказал он.
На текущий момент, по его словам, она уже в четыре раза выше, чем у стран еврозоны и США. "С этими государствами мы находимся в геополитическом противостоянии, но и у ближайшего союзника - Китая, ставка ниже, чем у нас, в 5 (!) раз. Причем если упомянутые государства ее снижают, то российский ЦБ, наоборот, считая экономику перегретой, ее повышает", - заметил собеседник агентства.
В нашей стране, считает Бахтизин, целесообразно было бы ввести линейку ключевых ставок, дифференцированных в зависимости от срока кредитования и отраслевой принадлежности. "Для приоритетных сегментов, которые обладают наибольшим мультипликативным эффектом для российской экономики и нуждаются в защите, ставки нельзя перманентно повышать, чтобы не гасить экономический рост в стране, а наоборот - необходимо снизить до приемлемого уровня", - заключил директор ЦЭМИ РАН.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru
в 10.00 мск.