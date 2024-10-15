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В России резко выросли цены на одну категорию товаров

В России резко выросли цены на одну категорию товаров - 15.10.2024, ПРАЙМ

В России резко выросли цены на одну категорию товаров

В России заметно растут цены на товары для ремонтно-строительных работ, передает "Коммерсантъ". | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T14:07+0300

2024-10-15T14:07+0300

2024-10-15T14:07+0300

экономика

россия

стройматериалы

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. В России заметно растут цены на товары для ремонтно-строительных работ, передает "Коммерсантъ".Согласно изданию, рост происходит из-за инфляции, сезонного спроса и повышения цен на строительные материалы. Согласно данным сентября 2024 года, средняя цена на такие товары выросла на 22,5% по сравнению с прошлым годом.Теперь расчеты показывают, что ремонт двухкомнатной квартиры площадью 55 квадратных метров будет стоить не менее 2,2 миллиона рублей, а трехкомнатной квартиры площадью 73 квадратных метра - почти три миллиона рублей.Эксперты отмечают увеличение спроса на строительные и отделочные материалы со стороны россиян, которые приобрели квартиры на первичном рынке несколько лет назад и теперь начали ремонтировать их. Аналитики также отмечают снижение числа сделок в сфере ремонта, обусловленное тем, что потребители покупают большое количество материалов заранее, чтобы избежать более высоких цен в будущем.Учитывая количество ранее выданных льготных ипотечных кредитов и ограниченное количество жилья с отделкой, предполагается, что спрос на строительные и отделочные материалы будет продолжать укрепляться, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240427/stroymaterialy-847755774.html

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россия, стройматериалы