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Суд изучит жалобу "дочки" Wartsila на запрет вести спор с "Балтзаводом"
Суд изучит жалобу "дочки" Wartsila на запрет вести спор с "Балтзаводом" - 15.10.2024, ПРАЙМ
Суд изучит жалобу "дочки" Wartsila на запрет вести спор с "Балтзаводом"
Арбитражный суд Северо-Западного округа 23 декабря рассмотрит жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на решение нижестоящего суда,... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T14:57+0300
2024-10-15T14:57+0300
2024-10-15T15:01+0300
россия
суд
wartsila
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа 23 декабря рассмотрит жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на решение нижестоящего суда, запретившего ей вести судебное разбирательство с "Балтийским заводом" за рубежом, следует из материалов дела. "Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству... Дата и время судебного заседания 23.12.2024, 10:30", – сообщается в карточке дела. Wartsila Solutions оспаривает августовское решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который по иску "Балтзавода" запретил ей инициировать или продолжать с ним разбирательства в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма по спорам, касающимся договор поставки, заключенным в сентябре 2020 года – июле 2021 года, отмечается в материалах дела. Ранее, в мае-декабре прошлого года, "Балтийский завод" выиграл в судах трех инстанций спор с Wartsila Solutions на 5,1 миллиона евро. Это разбирательство связано с приостановкой поставок судового оборудования для универсальных серийных атомных ледоколов проекта 22220. Также по иску "Балтзавода" арбитражный суд Петербурга в феврале текущего года запретил компании Wartsila Oyj Abp, головной для Wartsila Solutions, судиться с петербургским судостроительным предприятием в арбитражном институте торговой палаты Финляндии. Wartsila в июле 2022 года сообщила, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.
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россия, суд, wartsila
Суд изучит жалобу "дочки" Wartsila на запрет вести спор с "Балтзаводом"
Суд в декабре изучит жалобу "дочки" Wartsila на запрет на спор с "Балтзаводом" за рубежом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа 23 декабря рассмотрит жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на решение нижестоящего суда, запретившего ей вести судебное разбирательство с "Балтийским заводом" за рубежом, следует из материалов дела.
"Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству... Дата и время судебного заседания 23.12.2024, 10:30", – сообщается в карточке дела.
Wartsila Solutions оспаривает августовское решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который по иску "Балтзавода" запретил ей инициировать или продолжать с ним разбирательства в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма по спорам, касающимся договор поставки, заключенным в сентябре 2020 года – июле 2021 года, отмечается в материалах дела.
Ранее, в мае-декабре прошлого года, "Балтийский завод" выиграл в судах трех инстанций спор с Wartsila Solutions на 5,1 миллиона евро. Это разбирательство связано с приостановкой поставок судового оборудования для универсальных серийных атомных ледоколов проекта 22220.
Также по иску "Балтзавода" арбитражный суд Петербурга в феврале текущего года запретил компании Wartsila Oyj Abp, головной для Wartsila Solutions, судиться с петербургским судостроительным предприятием в арбитражном институте торговой палаты Финляндии.
Wartsila в июле 2022 года сообщила, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.