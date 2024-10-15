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Суд поддержал взыскание убытков с Euroclear Bank в пользу "Абсолют банка"
Суд поддержал взыскание убытков с Euroclear Bank в пользу "Абсолют банка" - 15.10.2024, ПРАЙМ
Суд поддержал взыскание убытков с Euroclear Bank в пользу "Абсолют банка"
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящей инстанции, которая по иску "Абсолют банка" взыскала с крупного европейского | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T16:49+0300
2024-10-15T16:49+0300
2024-10-15T16:49+0300
суд
euroclear
абсолют банк
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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящей инстанции, которая по иску "Абсолют банка" взыскала с крупного европейского депозитария Euroclear Bank более 41 миллиона долларов убытков (более 3,9 миллиарда рублей по текущему курсу). Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу ответчика на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Иск был подан в апреле. В суде истец пояснил, что из-за применения Евросоюзом санкций к Национальному расчетному депозитарию, на счетах которого в Euroclear учитывались принадлежащие "Абсолют банку" ценные бумаги, и заморозки этих бумаг, он лишился доступа к принадлежащим ему еврооблигациям и перестал получать инвестиционный доход в размере сумм купонных выплат и погашений еврооблигаций. НРД предоставил перечень заблокированных выплат, размер которых составил свыше 40,2 миллиона долларов. Кроме того, Euroclear заблокировал денежные средства истца в размере около 808 тысяч долларов за оплаченные, но не переданные ему еврооблигации GAZ Capital (4,95%). Суд первой инстанции взыскал с ответчика убытки в размере заблокированных средств истца. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. "Абсолют банк" - крупный московский банк, основанный в 1993 году. Банк подконтролен негосударственному пенсионному фонду "Благосостояние". По величине активов входит в топ-50 в российской банковской системе.
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ПРАЙМ
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суд, euroclear, абсолют банк
суд, Euroclear, Абсолют банк
Суд поддержал взыскание убытков с Euroclear Bank в пользу "Абсолют банка"
Суд одобрил взыскание $41 млн убытков с Euroclear Bank в пользу "Абсолют банка"
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящей инстанции, которая по иску "Абсолют банка" взыскала с крупного европейского депозитария Euroclear Bank более 41 миллиона долларов убытков (более 3,9 миллиарда рублей по текущему курсу).
Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу ответчика на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
Иск был подан в апреле. В суде истец пояснил, что из-за применения Евросоюзом санкций к Национальному расчетному депозитарию, на счетах которого в Euroclear учитывались принадлежащие "Абсолют банку" ценные бумаги, и заморозки этих бумаг, он лишился доступа к принадлежащим ему еврооблигациям и перестал получать инвестиционный доход в размере сумм купонных выплат и погашений еврооблигаций.
НРД предоставил перечень заблокированных выплат, размер которых составил свыше 40,2 миллиона долларов. Кроме того, Euroclear заблокировал денежные средства истца в размере около 808 тысяч долларов за оплаченные, но не переданные ему еврооблигации GAZ Capital (4,95%). Суд первой инстанции взыскал с ответчика убытки в размере заблокированных средств истца.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
"Абсолют банк" - крупный московский банк, основанный в 1993 году. Банк подконтролен негосударственному пенсионному фонду "Благосостояние". По величине активов входит в топ-50 в российской банковской системе.