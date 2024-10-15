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"Безопасные соседи". Запад надеется снова обмануть Россию

"Безопасные соседи". Запад надеется снова обмануть Россию - 15.10.2024, ПРАЙМ

"Безопасные соседи". Запад надеется снова обмануть Россию

По мере ухудшения положения Вооруженных сил Украины на фронте в Киеве и западных странах растет число предложений по "перемирию", консервирующем нынешнюю... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T16:32+0300

2024-10-15T16:32+0300

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политика

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сделка

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. По мере ухудшения положения Вооруженных сил Украины на фронте в Киеве и западных странах растет число предложений по "перемирию", консервирующем нынешнюю ситуацию, или по заключению "мира", который бы основывался на некоей сделке, предусматривающей, например, что за Россией остаются все территории, вставшие под ее контроль в ходе СВО, а Украина взамен получает "зеленый свет" на членство в Североатлантическом альянсе. Об этом в статье для словацкого издания Slovo рассказывает обозреватель Иво Шебестик.Как он отмечает, из сознания авторов всех этих "миролюбивых" инициатив каким-то образом выветрились причины, в соответствии с которыми Россия, за долгие годы убедившаяся, что договориться мирным путем ни с Украиной, ни Западом невозможно, решила обеспечить свою безопасность путем проведения специальной военной операции.Автор находит совершенно очевидным такой постулат. Если в результате "перемирия" или какой-либо сделки Украина вступит в НАТО и продолжит агрессивный антироссийский курс, то в случае обострения России, прибегни она к оружию, придется напрямую воевать во всем Североатлантическим альянсом. "В рамках НАТО украинский антирусский национализм, основанный на бандеровском нацистском наследии, для России еще более опасен, чем пока Украина не входит в НАТО. Украина в НАТО — настоящий острый нож в горло России", - пишет Шебестик.Он уверен, останься от Украины хотя бы "обрывок", США и его обязательно будут использовать против России. Ведь даже на "обрывке" можно разместить ракеты, нацеленные на Москву, Санкт-Петербург, атомные электростанции, военные объекты и т.д."Вашингтон с Лондоном никогда добровольно не позволят, чтобы Москву окружали безопасные соседи", - утверждает Шебестик, после чего добавляет, что Россия может пойти на предлагаемые Западом варианты урегулирования конфликта лишь в том случае, если "сама захочет отказаться от независимости и собственного государственного существования и всего своего богатства".

https://1prime.ru/20241014/rossiya-852159426.html

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запад, россия, сделка