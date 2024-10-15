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ЦБ РФ снизил лимит по валютным свопам с 30 млрд до 25 млрд юаней

ЦБ РФ снизил лимит по валютным свопам с 30 млрд до 25 млрд юаней - 15.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ РФ снизил лимит по валютным свопам с 30 млрд до 25 млрд юаней

Банк России снизил лимит по операциям однодневного валютного свопа до 25 миллиардов юаней с 30 миллиардов юаней, следует из информации на сайте ЦБ РФ. | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T22:43+0300

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2024-10-15T22:43+0300

экономика

валютный своп

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Банк России снизил лимит по операциям однодневного валютного свопа до 25 миллиардов юаней с 30 миллиардов юаней, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Лимит был повышен 6 августа с 20 миллиардов юаней до 25 миллиардов, 7 августа - до 30 миллиардов на фоне повышенного спроса на китайскую валюту. Ранее в октябре ЦБ РФ заявил, что спрос на юаневое фондирование на российском рынке оставался в сентябре высоким в условиях падения предложения юаней, а среднедневная ставка по ним равнялась 50% против 10,7% в августе. Тогда же регулятор напомнил, что с учетом ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и для минимизации влияния своих операций на рыночное ценообразование он повысил процентные ставки на рынке своп по продаже иностранной валюты с последующим выкупом. Фактическое значение ставки Банка России по иностранной валюте выросло с 7% на начало сентября до 13,5% в конце месяца. К концу месяца ситуация нормализовалась на фоне снижения спроса и роста предложения юаней со стороны отдельных участников.

https://1prime.ru/20240913/svop-851550113.html

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валютный своп