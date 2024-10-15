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Telegram предложил новую услугу - 15.10.2024, ПРАЙМ
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Telegram предложил новую услугу
Telegram предложил новую услугу - 15.10.2024, ПРАЙМ
Telegram предложил новую услугу
Telegram объявил о запуске услуги для компаний по верификации номеров телефонов клиентов. Об этом рассказал сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем канале. | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T08:35+0300
2024-10-15T08:35+0300
telegram
павел дуров
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Telegram объявил о запуске услуги для компаний по верификации номеров телефонов клиентов. Об этом рассказал сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем канале.По его словам, услуга будет стоить 0,01 доллара за код в любой точке мира.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Теперь компании могут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram. Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционная верификация по SMS. Мы называем его Telegram Gateway", — рассказал Дуров.Он назвал верификацию номера телефона многомиллиардной индустрией. По его словам, только Telegram тратит в месяц около 10 миллионов долларов на аутентификацию всех пользователей, которые регистрируются и входят в сервис."Поскольку мы уже проверили номера телефонов почти миллиарда человек, другие компании могут избежать высоких затрат на верификацию. А если номер телефона, который они хотят проверить, не привязан к учетной записи Telegram, мы вообще не будем взимать плату", — уточнил Дуров.
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telegram, павел дуров
Telegram, Павел Дуров
08:35 15.10.2024
 
Telegram предложил новую услугу

Telegram запустил услугу для компаний по верификации номеров телефонов клиентов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк" Мессенджер Telegram на экране телефона
 Мессенджер Telegram на экране телефона - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Telegram объявил о запуске услуги для компаний по верификации номеров телефонов клиентов. Об этом рассказал сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем канале.
По его словам, услуга будет стоить 0,01 доллара за код в любой точке мира.
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"Теперь компании могут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram. Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционная верификация по SMS. Мы называем его Telegram Gateway", — рассказал Дуров.
Павел Дуров
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Он назвал верификацию номера телефона многомиллиардной индустрией. По его словам, только Telegram тратит в месяц около 10 миллионов долларов на аутентификацию всех пользователей, которые регистрируются и входят в сервис.
"Поскольку мы уже проверили номера телефонов почти миллиарда человек, другие компании могут избежать высоких затрат на верификацию. А если номер телефона, который они хотят проверить, не привязан к учетной записи Telegram, мы вообще не будем взимать плату", — уточнил Дуров.
 
TelegramПавел Дуров
 
 
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