https://1prime.ru/20241015/telegram-852178268.html
Telegram предложил новую услугу
Telegram предложил новую услугу - 15.10.2024, ПРАЙМ
Telegram предложил новую услугу
Telegram объявил о запуске услуги для компаний по верификации номеров телефонов клиентов. Об этом рассказал сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем канале. | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T08:35+0300
2024-10-15T08:35+0300
2024-10-15T08:35+0300
telegram
павел дуров
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Telegram объявил о запуске услуги для компаний по верификации номеров телефонов клиентов. Об этом рассказал сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем канале.По его словам, услуга будет стоить 0,01 доллара за код в любой точке мира.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Теперь компании могут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram. Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционная верификация по SMS. Мы называем его Telegram Gateway", — рассказал Дуров.Он назвал верификацию номера телефона многомиллиардной индустрией. По его словам, только Telegram тратит в месяц около 10 миллионов долларов на аутентификацию всех пользователей, которые регистрируются и входят в сервис."Поскольку мы уже проверили номера телефонов почти миллиарда человек, другие компании могут избежать высоких затрат на верификацию. А если номер телефона, который они хотят проверить, не привязан к учетной записи Telegram, мы вообще не будем взимать плату", — уточнил Дуров.
https://1prime.ru/20240923/durov-851726742.html
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telegram, павел дуров
Telegram предложил новую услугу
Telegram запустил услугу для компаний по верификации номеров телефонов клиентов
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ.
Telegram объявил о запуске услуги для компаний по верификации номеров телефонов клиентов. Об этом рассказал сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем канале
.
По его словам, услуга будет стоить 0,01 доллара за код в любой точке мира.
"Теперь компании могут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram. Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционная верификация по SMS. Мы называем его Telegram Gateway", — рассказал Дуров.
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Он назвал верификацию номера телефона многомиллиардной индустрией. По его словам, только Telegram тратит в месяц около 10 миллионов долларов на аутентификацию всех пользователей, которые регистрируются и входят в сервис.
"Поскольку мы уже проверили номера телефонов почти миллиарда человек, другие компании могут избежать высоких затрат на верификацию. А если номер телефона, который они хотят проверить, не привязан к учетной записи Telegram, мы вообще не будем взимать плату", — уточнил Дуров.