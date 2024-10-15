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"В ближайшее время". СМИ раскрыли, что Путину пообещал Джонсон
"В ближайшее время". СМИ раскрыли, что Путину пообещал Джонсон - 15.10.2024, ПРАЙМ
"В ближайшее время". СМИ раскрыли, что Путину пообещал Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал президенту России Владимиру Путину что Украина не присоединится к НАТО в ближайшей перспективе,... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T14:37+0300
2024-10-15T14:37+0300
2024-10-15T14:37+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал президенту России Владимиру Путину что Украина не присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, передает газета Daily Express со ссылкой на книгу американского журналиста Боба Вудворда "Война"."Британский премьер-министр обратился к Путину в телефонном разговоре осенью 2021 года, сказав ему: "У тебя нет причин вторгаться на Украину. Украина ни за что не вступит в НАТО в ближайшее время", - цитирует газета отрывок из книги.По словам автора книги, Джонсон считал, что Путин хотел бы, чтобы западные лидеры явно заявили об этом, однако, такие заявления были бы "признанием поражения".Разговор состоялся после саммита G20, когда лидеры получили информацию о продвижении российских войск к границе Украины.Ранее в статье для журнала Spectator Джонсон призывал к принятию Украины в НАТО и распространению действия пятой статьи Североатлантического договора на всю территорию, контролируемую Украиной. Он рассматривал этот шаг как решающее послание Кремлю.
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Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Путин, Борис Джонсон
"В ближайшее время". СМИ раскрыли, что Путину пообещал Джонсон
DE: Джонсон обещал Путину, что Украина "в обозримом будущем" не вступит в НАТО
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал президенту России Владимиру Путину что Украина не присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, передает
газета Daily Express со ссылкой на книгу американского журналиста Боба Вудворда "Война".
"Британский премьер-министр обратился к Путину в телефонном разговоре осенью 2021 года, сказав ему: "У тебя нет причин вторгаться на Украину. Украина ни за что не вступит в НАТО в ближайшее время", - цитирует газета отрывок из книги.
По словам автора книги, Джонсон считал, что Путин хотел бы, чтобы западные лидеры явно заявили об этом, однако, такие заявления были бы "признанием поражения".
Разговор состоялся после саммита G20, когда лидеры получили информацию о продвижении российских войск к границе Украины.
Ранее в статье для журнала Spectator Джонсон призывал к принятию Украины в НАТО и распространению действия пятой статьи Североатлантического договора на всю территорию, контролируемую Украиной. Он рассматривал этот шаг как решающее послание Кремлю.
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