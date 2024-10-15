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США заставляют Киев снизить возраст мобилизации, заявили в офисе Зеленского
США заставляют Киев снизить возраст мобилизации, заявили в офисе Зеленского - 15.10.2024, ПРАЙМ
США заставляют Киев снизить возраст мобилизации, заявили в офисе Зеленского
Американские политики оказывают давление на украинские власти в отношении снижения мобилизационного возраста, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T17:44+0300
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2024-10-15T17:44+0300
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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Американские политики оказывают давление на украинские власти в отношении снижения мобилизационного возраста, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своем Telegram-канале."Могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет", - отметил он.Американские политики утверждают, что Украина должна мобилизовывать военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет, ссылаясь на пример Вьетнамской войны, когда мобилизационный возраст составлял 19 лет, заметил Лещенко.Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Мария Ионова также подтвердила информацию о давлении на Украину и выразила мнение о необходимости изменить подход к мобилизации, предлагая использовать мотивационные меры, такие как финансовая поддержка.
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сша, украина
США заставляют Киев снизить возраст мобилизации, заявили в офисе Зеленского
Лещенко: США давят на Украину, требуя снижения возраста мобилизации
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Американские политики оказывают давление на украинские власти в отношении снижения мобилизационного возраста, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.
"Могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет", - отметил он.
Американские политики утверждают, что Украина должна мобилизовывать военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет, ссылаясь на пример Вьетнамской войны, когда мобилизационный возраст составлял 19 лет, заметил Лещенко.
Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Мария Ионова также подтвердила информацию о давлении на Украину и выразила мнение о необходимости изменить подход к мобилизации, предлагая использовать мотивационные меры, такие как финансовая поддержка.
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