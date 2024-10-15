Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США заставляют Киев снизить возраст мобилизации, заявили в офисе Зеленского - 15.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241015/ukraina-852193457.html
США заставляют Киев снизить возраст мобилизации, заявили в офисе Зеленского
США заставляют Киев снизить возраст мобилизации, заявили в офисе Зеленского - 15.10.2024, ПРАЙМ
США заставляют Киев снизить возраст мобилизации, заявили в офисе Зеленского
Американские политики оказывают давление на украинские власти в отношении снижения мобилизационного возраста, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T17:44+0300
2024-10-15T17:44+0300
политика
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Американские политики оказывают давление на украинские власти в отношении снижения мобилизационного возраста, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своем Telegram-канале."Могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет", - отметил он.Американские политики утверждают, что Украина должна мобилизовывать военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет, ссылаясь на пример Вьетнамской войны, когда мобилизационный возраст составлял 19 лет, заметил Лещенко.Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Мария Ионова также подтвердила информацию о давлении на Украину и выразила мнение о необходимости изменить подход к мобилизации, предлагая использовать мотивационные меры, такие как финансовая поддержка.
https://1prime.ru/20241015/ukraina-852190770.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина
Политика, США, УКРАИНА
17:44 15.10.2024
 
США заставляют Киев снизить возраст мобилизации, заявили в офисе Зеленского

Лещенко: США давят на Украину, требуя снижения возраста мобилизации

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Американские политики оказывают давление на украинские власти в отношении снижения мобилизационного возраста, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.
"Могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет", - отметил он.
Американские политики утверждают, что Украина должна мобилизовывать военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет, ссылаясь на пример Вьетнамской войны, когда мобилизационный возраст составлял 19 лет, заметил Лещенко.
Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Мария Ионова также подтвердила информацию о давлении на Украину и выразила мнение о необходимости изменить подход к мобилизации, предлагая использовать мотивационные меры, такие как финансовая поддержка.
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
"Города разрушены". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
16:04
 
ПолитикаСШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала