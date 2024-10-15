https://1prime.ru/20241015/ukraina-852193457.html

США заставляют Киев снизить возраст мобилизации, заявили в офисе Зеленского

США заставляют Киев снизить возраст мобилизации, заявили в офисе Зеленского - 15.10.2024, ПРАЙМ

США заставляют Киев снизить возраст мобилизации, заявили в офисе Зеленского

Американские политики оказывают давление на украинские власти в отношении снижения мобилизационного возраста, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T17:44+0300

2024-10-15T17:44+0300

2024-10-15T17:44+0300

политика

сша

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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Американские политики оказывают давление на украинские власти в отношении снижения мобилизационного возраста, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в своем Telegram-канале."Могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет", - отметил он.Американские политики утверждают, что Украина должна мобилизовывать военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет, ссылаясь на пример Вьетнамской войны, когда мобилизационный возраст составлял 19 лет, заметил Лещенко.Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Мария Ионова также подтвердила информацию о давлении на Украину и выразила мнение о необходимости изменить подход к мобилизации, предлагая использовать мотивационные меры, такие как финансовая поддержка.

https://1prime.ru/20241015/ukraina-852190770.html

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