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В ЕК призвали страны ЕС обсудить ужесточение ограничений по визам россиянам

В ЕК призвали страны ЕС обсудить ужесточение ограничений по визам россиянам - 15.10.2024, ПРАЙМ

В ЕК призвали страны ЕС обсудить ужесточение ограничений по визам россиянам

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в адресованном главам государств и правительств Евросоюза письме в преддверии назначенного на саммита... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T12:29+0300

2024-10-15T12:29+0300

2024-10-15T12:29+0300

ес

визы

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в адресованном главам государств и правительств Евросоюза письме в преддверии назначенного на саммита 17-18 октября констатировала, что процент отказа в выдаче виз в страны союза российским гражданам после начала спецоперации увеличился, однако предложила выработать новый общий подход в сфере выдачи виз, чтобы направить россиянам некое "еще более сильное послание". С предложением о дальнейшем ужесточении визовых ограничений для россиян в Европейском парламенте выступила еврокомиссар Стелла Кириакидес, которая назвала Россию и ее граждан "угрозой для ЕС". "Учитывая угрозы для безопасности, которые могут представлять прибывающие из России, мы действуем совместно с государствами-членами над выработкой более согласованного подхода по выдаче виз и намерены добиться большей ясности к концу года", - утверждается в документе. В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим между ЕС и Россией. Это решение означало, что к россиянам отныне применяются общие правила выдачи виз: стоимость визы составляет 80 евро, нужны дополнительные документы для запроса визы, период рассмотрения запросов увеличено. В МИД России это решение охарактеризовали как "саморазрушительное". В Еврокомиссии также оказались крайне недовольны решением Венгрии включить россиян и белорусов в схему на упрощенное получение рабочих виз. Брюссель выдвинул в адрес Будапешта требование дать пояснение по этому решению. Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику ЕС в адрес Будапешта из-за упрощения въезда для граждан России и Белоруссии. Он напомнил, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности стран - членов ЕС.

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ес, визы, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен