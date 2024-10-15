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ВТБ запустил пилот оплаты по биометрии в кафе и магазинах - 15.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВТБ запустил пилот оплаты по биометрии в кафе и магазинах
ВТБ запустил пилот оплаты по биометрии в кафе и магазинах - 15.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ запустил пилот оплаты по биометрии в кафе и магазинах
ВТБ запустил оплату по биометрии в пилотных кафе и магазинах, подключившись к проекту Национальной системы платежных карт (НСПК) по развитию биоэквайринга,... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T10:02+0300
2024-10-15T10:02+0300
экономика
россия
втб
биометрия
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. ВТБ запустил оплату по биометрии в пилотных кафе и магазинах, подключившись к проекту Национальной системы платежных карт (НСПК) по развитию биоэквайринга, сообщила пресс-служба банка в преддверии форума Finopolis 2024. "ВТБ запустил оплату по биометрии в пилотных точках продаж - кафе и магазинах, реализовав ее через современные POS-терминалы. Это стало возможным благодаря подключению ВТБ к пилотному проекту Национальной системы платежных карт (НСПК) по развитию биоэквайринга", - говорится в сообщении. Первые точки продаж, в которых запущена такая оплата от ВТБ на новых POS-терминалах, расположены в Москве и Сочи. Для оплаты новым бесконтактным способом необходимо заранее зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС) через мобильное приложение "Госуслуги Биометрия", в банковских отделениях или в МФЦ. А также привязать оплату по биометрии к банковскому счету в приложении "СБПэй". Как указывается в сообщении, в момент покупки товара или услуги специальные терминалы на кассах торговых точек считывают биометрию клиента при помощи камер и технологии распознавания лица. После этого устройство передает биометрию в коммерческую систему банка-эквайера и, если данные подтверждаются, происходит платеж со счета клиента. "В ближайшем будущем сервис биометрии станет сквозным для получения любых услуг и товаров здесь и сейчас - от идентификации вместо паспорта по лицу и до оплаты по лицу... А самое главное, и банк, и клиент будут уверены, что никто посторонний не воспользуется его средствами", – подчеркнул заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков, слова которого приводятся в сообщении.
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россия, втб, биометрия
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, биометрия
10:02 15.10.2024
 
ВТБ запустил пилот оплаты по биометрии в кафе и магазинах

ВТБ запустил оплату по биометрии в пилотных кафе и магазинах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. ВТБ запустил оплату по биометрии в пилотных кафе и магазинах, подключившись к проекту Национальной системы платежных карт (НСПК) по развитию биоэквайринга, сообщила пресс-служба банка в преддверии форума Finopolis 2024.
"ВТБ запустил оплату по биометрии в пилотных точках продаж - кафе и магазинах, реализовав ее через современные POS-терминалы. Это стало возможным благодаря подключению ВТБ к пилотному проекту Национальной системы платежных карт (НСПК) по развитию биоэквайринга", - говорится в сообщении.
Первые точки продаж, в которых запущена такая оплата от ВТБ на новых POS-терминалах, расположены в Москве и Сочи.
Для оплаты новым бесконтактным способом необходимо заранее зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС) через мобильное приложение "Госуслуги Биометрия", в банковских отделениях или в МФЦ. А также привязать оплату по биометрии к банковскому счету в приложении "СБПэй".
Как указывается в сообщении, в момент покупки товара или услуги специальные терминалы на кассах торговых точек считывают биометрию клиента при помощи камер и технологии распознавания лица. После этого устройство передает биометрию в коммерческую систему банка-эквайера и, если данные подтверждаются, происходит платеж со счета клиента.
"В ближайшем будущем сервис биометрии станет сквозным для получения любых услуг и товаров здесь и сейчас - от идентификации вместо паспорта по лицу и до оплаты по лицу... А самое главное, и банк, и клиент будут уверены, что никто посторонний не воспользуется его средствами", – подчеркнул заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков, слова которого приводятся в сообщении.
 
ЭкономикаРОССИЯВТБбиометрия
 
 
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