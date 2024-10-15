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Выручка КЛВЗ "Кристалл" выросла на 9,5 процента
Выручка КЛВЗ "Кристалл" выросла на 9,5 процента - 15.10.2024, ПРАЙМ
Выручка КЛВЗ "Кристалл" выросла на 9,5 процента
Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) в январе-сентябре нарастил выручку на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,542... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T14:56+0300
2024-10-15T14:56+0300
2024-10-15T14:56+0300
экономика
россия
клвз "кристалл"
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) в январе-сентябре нарастил выручку на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,542 миллиарда рублей, при этом доходы от продаж ликеро-водочных изделий (ЛВИ) подскочили на 120%, до 803 миллионов рублей, тогда как выручка водочного сегмента сократилась на 11,1%, до 1,739 миллиарда рублей, следует из материалов компании. "КЛВЗ Кристалл" увеличил продажи ЛВИ почти на 130%. Объем продаж "КЛВЗ Кристалл" за 9 месяцев 2024 года вырос на 129,8%, до 363 тысяч дал со 158 тысяч дал за аналогичный период 2023 года. Благодаря этому выручка "КЛВЗ Кристалл" в сегменте ЛВИ достигла 803 миллионов рублей, что на 120% больше аналогичного показателя прошлого года... Суммарный рост выручки за счет более доходного сегмента ЛВИ вырос еще больше: на 9,5%, до 2542 миллионов рублей по сравнению с 2321 миллионом рублей за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. При этом за отчетный период производство водки уменьшилось на 16,1% (до 1,132 миллиона дал), объем продаж уменьшился на 12,8% (до 1,161 миллиона дал), общая выручка водочного сегмента в январе-сентябре 2024 года уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11,1% и составила 1,739 миллиарда рублей, добавили в сообщении. В компании объяснили, что сокращение производства и продаж водки является плановым, а приоритетной целью является наращивание доли ЛВИ в структуре продаж. "Мы поэтапно движемся к нашей главной цели - увеличению доли ЛВИ. В структуре продаж "КЛВЗ Кристалл" (в натуральном выражении) на долю ЛВИ уже приходится почти 24% – в то время как год назад этот показатель не превышал 12%", - объяснил владелец компании Павел Победкин. Отмечается, что общий объем продаж "КЛВЗ Кристалл" за отчетный период вырос на 2,3%, до 1,52 миллиона дал за счет опережающего роста производства. К концу 2026 компания планирует нарастить общий объем производства более чем в три раза, а долю высокомаржинальных ЛВИ в общем объеме продаж - до 67%, говорится в сообщении. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) поставляет свою продукцию в 61 регион России, а также экспортирует ее в зарубежные страны, в частности Казахстан, Азербайджан и Китай.
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россия, клвз "кристалл"
Экономика, РОССИЯ, КЛВЗ "Кристалл"
Выручка КЛВЗ "Кристалл" выросла на 9,5 процента
КЛВЗ "Кристалл" за 9 месяцев увеличил выручку на 9,5%, до 2,54 млрд руб
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) в январе-сентябре нарастил выручку на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,542 миллиарда рублей, при этом доходы от продаж ликеро-водочных изделий (ЛВИ) подскочили на 120%, до 803 миллионов рублей, тогда как выручка водочного сегмента сократилась на 11,1%, до 1,739 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
"КЛВЗ Кристалл" увеличил продажи ЛВИ почти на 130%. Объем продаж "КЛВЗ Кристалл" за 9 месяцев 2024 года вырос на 129,8%, до 363 тысяч дал со 158 тысяч дал за аналогичный период 2023 года. Благодаря этому выручка "КЛВЗ Кристалл" в сегменте ЛВИ достигла 803 миллионов рублей, что на 120% больше аналогичного показателя прошлого года... Суммарный рост выручки за счет более доходного сегмента ЛВИ вырос еще больше: на 9,5%, до 2542 миллионов рублей по сравнению с 2321 миллионом рублей за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
При этом за отчетный период производство водки уменьшилось на 16,1% (до 1,132 миллиона дал), объем продаж уменьшился на 12,8% (до 1,161 миллиона дал), общая выручка водочного сегмента в январе-сентябре 2024 года уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11,1% и составила 1,739 миллиарда рублей, добавили в сообщении.
В компании объяснили, что сокращение производства и продаж водки является плановым, а приоритетной целью является наращивание доли ЛВИ в структуре продаж. "Мы поэтапно движемся к нашей главной цели - увеличению доли ЛВИ. В структуре продаж "КЛВЗ Кристалл" (в натуральном выражении) на долю ЛВИ уже приходится почти 24% – в то время как год назад этот показатель не превышал 12%", - объяснил владелец компании Павел Победкин.
Отмечается, что общий объем продаж "КЛВЗ Кристалл" за отчетный период вырос на 2,3%, до 1,52 миллиона дал за счет опережающего роста производства. К концу 2026 компания планирует нарастить общий объем производства более чем в три раза, а долю высокомаржинальных ЛВИ в общем объеме продаж - до 67%, говорится в сообщении.
Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) поставляет свою продукцию в 61 регион России, а также экспортирует ее в зарубежные страны, в частности Казахстан, Азербайджан и Китай.