https://1prime.ru/20241015/vyruchka-852189128.html

Выручка КЛВЗ "Кристалл" выросла на 9,5 процента

Выручка КЛВЗ "Кристалл" выросла на 9,5 процента - 15.10.2024, ПРАЙМ

Выручка КЛВЗ "Кристалл" выросла на 9,5 процента

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) в январе-сентябре нарастил выручку на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,542... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T14:56+0300

2024-10-15T14:56+0300

2024-10-15T14:56+0300

экономика

россия

клвз "кристалл"

https://cdnn.1prime.ru/img/77004/22/770042227_0:95:1501:939_1920x0_80_0_0_e84982267a4c27905f6bcb8bcd5d9f64.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) в январе-сентябре нарастил выручку на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,542 миллиарда рублей, при этом доходы от продаж ликеро-водочных изделий (ЛВИ) подскочили на 120%, до 803 миллионов рублей, тогда как выручка водочного сегмента сократилась на 11,1%, до 1,739 миллиарда рублей, следует из материалов компании. "КЛВЗ Кристалл" увеличил продажи ЛВИ почти на 130%. Объем продаж "КЛВЗ Кристалл" за 9 месяцев 2024 года вырос на 129,8%, до 363 тысяч дал со 158 тысяч дал за аналогичный период 2023 года. Благодаря этому выручка "КЛВЗ Кристалл" в сегменте ЛВИ достигла 803 миллионов рублей, что на 120% больше аналогичного показателя прошлого года... Суммарный рост выручки за счет более доходного сегмента ЛВИ вырос еще больше: на 9,5%, до 2542 миллионов рублей по сравнению с 2321 миллионом рублей за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. При этом за отчетный период производство водки уменьшилось на 16,1% (до 1,132 миллиона дал), объем продаж уменьшился на 12,8% (до 1,161 миллиона дал), общая выручка водочного сегмента в январе-сентябре 2024 года уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11,1% и составила 1,739 миллиарда рублей, добавили в сообщении. В компании объяснили, что сокращение производства и продаж водки является плановым, а приоритетной целью является наращивание доли ЛВИ в структуре продаж. "Мы поэтапно движемся к нашей главной цели - увеличению доли ЛВИ. В структуре продаж "КЛВЗ Кристалл" (в натуральном выражении) на долю ЛВИ уже приходится почти 24% – в то время как год назад этот показатель не превышал 12%", - объяснил владелец компании Павел Победкин. Отмечается, что общий объем продаж "КЛВЗ Кристалл" за отчетный период вырос на 2,3%, до 1,52 миллиона дал за счет опережающего роста производства. К концу 2026 компания планирует нарастить общий объем производства более чем в три раза, а долю высокомаржинальных ЛВИ в общем объеме продаж - до 67%, говорится в сообщении. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) поставляет свою продукцию в 61 регион России, а также экспортирует ее в зарубежные страны, в частности Казахстан, Азербайджан и Китай.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, клвз "кристалл"