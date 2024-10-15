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СК назвал приоритетную версию взрыва машины на юго-западе Москвы

СК назвал приоритетную версию взрыва машины на юго-западе Москвы - 15.10.2024, ПРАЙМ

СК назвал приоритетную версию взрыва машины на юго-западе Москвы

По информации пресс-службы столичного управления Следственного комитета РФ, предпринимательская деятельность пострадавшего является приоритетной версией взрыва... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T11:05+0300

2024-10-15T11:05+0300

2024-10-15T11:05+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. По информации пресс-службы столичного управления Следственного комитета РФ, предпринимательская деятельность пострадавшего является приоритетной версией взрыва автомобиля на юго-западе Москвы.Ранее агентству РИА Новости сообщили, что на Профсоюзной улице произошел взрыв рядом с автомобилем, у одного из пострадавших, мужчины, ампутирована рука. В результате инцидента пострадали три человека, включая ребенка, и будет проведена взрывотехническая экспертиза.Следователи рассматривают различные версии преступления, однако предпринимательская деятельность потерпевшего является на данный момент наиболее вероятной версией. В рамках расследования уголовного дела проводятся обыски, изучаются записи с камер наружного видеонаблюдения и допрашиваются свидетели.

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