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СК назвал приоритетную версию взрыва машины на юго-западе Москвы
СК назвал приоритетную версию взрыва машины на юго-западе Москвы - 15.10.2024, ПРАЙМ
СК назвал приоритетную версию взрыва машины на юго-западе Москвы
По информации пресс-службы столичного управления Следственного комитета РФ, предпринимательская деятельность пострадавшего является приоритетной версией взрыва... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T11:05+0300
2024-10-15T11:05+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. По информации пресс-службы столичного управления Следственного комитета РФ, предпринимательская деятельность пострадавшего является приоритетной версией взрыва автомобиля на юго-западе Москвы.Ранее агентству РИА Новости сообщили, что на Профсоюзной улице произошел взрыв рядом с автомобилем, у одного из пострадавших, мужчины, ампутирована рука. В результате инцидента пострадали три человека, включая ребенка, и будет проведена взрывотехническая экспертиза.Следователи рассматривают различные версии преступления, однако предпринимательская деятельность потерпевшего является на данный момент наиболее вероятной версией. В рамках расследования уголовного дела проводятся обыски, изучаются записи с камер наружного видеонаблюдения и допрашиваются свидетели.
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Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, СК
СК назвал приоритетную версию взрыва машины на юго-западе Москвы
СК: деятельность потерпевшего могла стать причиной взрыва на юго-западе Москвы
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. По информации пресс-службы столичного управления Следственного комитета РФ, предпринимательская деятельность пострадавшего является приоритетной версией взрыва автомобиля на юго-западе Москвы.
Ранее агентству РИА Новости сообщили, что на Профсоюзной улице произошел взрыв рядом с автомобилем, у одного из пострадавших, мужчины, ампутирована рука. В результате инцидента пострадали три человека, включая ребенка, и будет проведена взрывотехническая экспертиза.
Следователи рассматривают различные версии преступления, однако предпринимательская деятельность потерпевшего является на данный момент наиболее вероятной версией. В рамках расследования уголовного дела проводятся обыски, изучаются записи с камер наружного видеонаблюдения и допрашиваются свидетели.
СК расследует дело о краже подарочных сертификатов "Детского мира"