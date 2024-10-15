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"Яндекс" добавил караоке в "ТВ Станции" с Алисой - 15.10.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс" добавил караоке в "ТВ Станции" с Алисой
"Яндекс" добавил караоке в "ТВ Станции" с Алисой - 15.10.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" добавил караоке в "ТВ Станции" с Алисой
"Яндекс" добавил в "ТВ Станции" с Алисой режим караоке, в нем доступно уже почти 2,5 тысячи треков, говорится в пресс-релизе компании. | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T13:02+0300
2024-10-15T13:02+0300
россия
яндекс
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" добавил в "ТВ Станции" с Алисой режим караоке, в нем доступно уже почти 2,5 тысячи треков, говорится в пресс-релизе компании. "Появился режим караоке. Если при прослушивании музыки на "ТВ Станции" выбрать опцию "без вокала", голос артиста будет приглушен, и композиция продолжится без слов. В режиме караоке уже доступно почти 2,5 тысячи треков от 500 исполнителей, каталог будет непрерывно пополняться", - сказано в релизе. Разработчики также добавили возможность трансляции экрана смартфона на телевизор для просмотра фото- и видеоконтента на большом экране. Кроме того, Алиса в "ТВ Станции" теперь умеет распознавать каждого члена семьи по голосу. С ней можно познакомиться с помощью команды "Алиса, давай познакомимся". "Яндекс" также запустил в продажу новое устройство - "ТВ Станция Бейсик". Это самая доступная модель в ряду телестанций. Телевизор работает на операционной системе YaOS X и объединяет в себе функции умной колонки и смарт-ТВ. Виртуальный ассистент работает на Yandex GPT. Он умеет объяснять сложные понятия, предлагать идеи и удерживать контекст беседы, рекомендовать персональный контент разным членам семьи, а также ставить музыку и таймеры, рассказывать про погоду и управлять умным домом. Телевизор выполняет все функции "Яндекс Станции", даже когда экран выключен. "Владельцам "ТВ Станций Бейсик" доступны все те же функции, что и на старших моделях в ряду "ТВ Станций". Благодаря операционной системе YaOS X устройством можно управлять голосом без пульта и осуществлять поиск любого контента по запросам к Алисе. Фильмы и сериалы можно искать по всей библиотеке российских онлайн-кинотеатров, а видео в интернете — по всем популярным видеохостингам", - уточняется в релизе.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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россия, яндекс
РОССИЯ, Яндекс
13:02 15.10.2024
 
"Яндекс" добавил караоке в "ТВ Станции" с Алисой

"Яндекс" добавил в "ТВ Станции" с Алисой караоке, где доступно почти 2,5 тыс треков

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд "Яндекса" в павильоне "Минпромторга"
Стенд Яндекса в павильоне Минпромторга - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" добавил в "ТВ Станции" с Алисой режим караоке, в нем доступно уже почти 2,5 тысячи треков, говорится в пресс-релизе компании.
"Появился режим караоке. Если при прослушивании музыки на "ТВ Станции" выбрать опцию "без вокала", голос артиста будет приглушен, и композиция продолжится без слов. В режиме караоке уже доступно почти 2,5 тысячи треков от 500 исполнителей, каталог будет непрерывно пополняться", - сказано в релизе.
Разработчики также добавили возможность трансляции экрана смартфона на телевизор для просмотра фото- и видеоконтента на большом экране. Кроме того, Алиса в "ТВ Станции" теперь умеет распознавать каждого члена семьи по голосу. С ней можно познакомиться с помощью команды "Алиса, давай познакомимся".
"Яндекс" также запустил в продажу новое устройство - "ТВ Станция Бейсик". Это самая доступная модель в ряду телестанций. Телевизор работает на операционной системе YaOS X и объединяет в себе функции умной колонки и смарт-ТВ.
Виртуальный ассистент работает на Yandex GPT. Он умеет объяснять сложные понятия, предлагать идеи и удерживать контекст беседы, рекомендовать персональный контент разным членам семьи, а также ставить музыку и таймеры, рассказывать про погоду и управлять умным домом. Телевизор выполняет все функции "Яндекс Станции", даже когда экран выключен.
"Владельцам "ТВ Станций Бейсик" доступны все те же функции, что и на старших моделях в ряду "ТВ Станций". Благодаря операционной системе YaOS X устройством можно управлять голосом без пульта и осуществлять поиск любого контента по запросам к Алисе. Фильмы и сериалы можно искать по всей библиотеке российских онлайн-кинотеатров, а видео в интернете — по всем популярным видеохостингам", - уточняется в релизе.
 
РОССИЯЯндекс
 
 
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