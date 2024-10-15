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"Разозлило". В США обрушились на Зеленского из-за визита в Пенсильванию - 15.10.2024, ПРАЙМ
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"Разозлило". В США обрушились на Зеленского из-за визита в Пенсильванию
"Разозлило". В США обрушились на Зеленского из-за визита в Пенсильванию - 15.10.2024, ПРАЙМ
"Разозлило". В США обрушились на Зеленского из-за визита в Пенсильванию
Владимир Зеленский вызвал недовольство жителей Пенсильвании своим визитом на завод по производству боеприпасов во время поездки в США, говорится в материале... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T11:37+0300
2024-10-15T11:37+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вызвал недовольство жителей Пенсильвании своим визитом на завод по производству боеприпасов во время поездки в США, говорится в материале издания Politico."Это разозлило многих людей здесь... потому что ты подписываешь бомбы, которые потенциально могут убить невинных людей. Неважно, на украинской или российской стороне", - рассказал в беседе с изданием местный житель и член клуба польско-американских граждан Марк Ковальчик.Группа республиканских конгрессменов в свою очередь потребовала расследования, утверждая, что визит мог нарушать закон, запрещающий федеральным чиновникам заниматься политической деятельностью во время исполнения служебных обязанностей.Визит Зеленского в Пенсильванию должен был укрепить позиции демократов, однако, по данным издания, он мог вызвать обратный эффект. Законодатели также считают, что Зеленский совершил ошибку, посетив завод боеприпасов в разгар выборов.
https://1prime.ru/20241014/zelenskiy-852167079.html
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сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
11:37 15.10.2024
 
"Разозлило". В США обрушились на Зеленского из-за визита в Пенсильванию

Politico: жители Пенсильвании недовольны визитом Зеленского в США

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вызвал недовольство жителей Пенсильвании своим визитом на завод по производству боеприпасов во время поездки в США, говорится в материале издания Politico.
"Это разозлило многих людей здесь... потому что ты подписываешь бомбы, которые потенциально могут убить невинных людей. Неважно, на украинской или российской стороне", - рассказал в беседе с изданием местный житель и член клуба польско-американских граждан Марк Ковальчик.
Группа республиканских конгрессменов в свою очередь потребовала расследования, утверждая, что визит мог нарушать закон, запрещающий федеральным чиновникам заниматься политической деятельностью во время исполнения служебных обязанностей.
Визит Зеленского в Пенсильванию должен был укрепить позиции демократов, однако, по данным издания, он мог вызвать обратный эффект. Законодатели также считают, что Зеленский совершил ошибку, посетив завод боеприпасов в разгар выборов.
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