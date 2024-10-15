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Продажи вторичного жилья упали на треть в Москве - 15.10.2024, ПРАЙМ
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Продажи вторичного жилья упали на треть в Москве
Продажи вторичного жилья упали на треть в Москве - 15.10.2024, ПРАЙМ
Продажи вторичного жилья упали на треть в Москве
Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в сентябре 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года на 33% - до 11,4 тысячи,... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T09:21+0300
2024-10-15T09:21+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в сентябре 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года на 33% - до 11,4 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В сообщении указывается, что относительно августа текущего года произошел прирост на 2%. При этом в январе-сентябре управление зарегистрировало 101,7 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи (мены) жилья - на 20% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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россия, москва, продажи
Недвижимость, РОССИЯ, МОСКВА, Продажи
09:21 15.10.2024
 
Продажи вторичного жилья упали на треть в Москве

Продажи вторичного жилья в Москве упали в сентябре на треть

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВручение ключей от новых квартир
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© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в сентябре 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года на 33% - до 11,4 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
В сообщении указывается, что относительно августа текущего года произошел прирост на 2%.
При этом в январе-сентябре управление зарегистрировало 101,7 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи (мены) жилья - на 20% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
 
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