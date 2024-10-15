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Стоимость золота перешла к росту на ряде факторов - 15.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241015/zoloto-852193726.html
Стоимость золота перешла к росту на ряде факторов
Стоимость золота перешла к росту на ряде факторов - 15.10.2024, ПРАЙМ
Стоимость золота перешла к росту на ряде факторов
Стоимость золота во вторник перешла к росту после снижения утром, за счёт сразу нескольких позитивных факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T17:51+0300
2024-10-15T17:51+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник перешла к росту после снижения утром, за счёт сразу нескольких позитивных факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 17.24 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 10,8 доллара, или на 0,41%, до 2 676,4 доллара за тройскую унцию. Утром золото дешевело примерно на 0,3% В это же время декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,51%, до 31,79 доллара за унцию. "Учитывая ситуацию на данный момент, которая включает в себя недавнее снижение учетной ставки, политическую напряженность, выборы в США и большую неопределенность, доля золота в наших портфелях может увеличиться", - цитирует агентство Блумберг директора по международным резервам Banco de México Хоакина Тапии (Joaquín Tapia). Котировкам золота также благоприятна ситуация на рынке американского госдолга как конкурирующего актива из сферы нерисковых. А там доходности десятилетних казначейских облигаций достигла 4,044% по сравнению с 4,125% по итогам предыдущего закрытия.
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золото, биржевые цены на золото
Экономика, золото, биржевые цены на золото
17:51 15.10.2024
 
Стоимость золота перешла к росту на ряде факторов

Стоимость золота во вторник перешла к росту после снижения утром

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник перешла к росту после снижения утром, за счёт сразу нескольких позитивных факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 17.24 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 10,8 доллара, или на 0,41%, до 2 676,4 доллара за тройскую унцию. Утром золото дешевело примерно на 0,3%
В это же время декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,51%, до 31,79 доллара за унцию.
"Учитывая ситуацию на данный момент, которая включает в себя недавнее снижение учетной ставки, политическую напряженность, выборы в США и большую неопределенность, доля золота в наших портфелях может увеличиться", - цитирует агентство Блумберг директора по международным резервам Banco de México Хоакина Тапии (Joaquín Tapia).
Котировкам золота также благоприятна ситуация на рынке американского госдолга как конкурирующего актива из сферы нерисковых. А там доходности десятилетних казначейских облигаций достигла 4,044% по сравнению с 4,125% по итогам предыдущего закрытия.
 
Экономиказолотобиржевые цены на золото
 
 
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