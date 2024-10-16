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В Германии воспротивились запрету АдГ - 16.10.2024, ПРАЙМ
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В Германии воспротивились запрету АдГ
В Германии воспротивились запрету АдГ - 16.10.2024, ПРАЙМ
В Германии воспротивились запрету АдГ
Фракция партии ХДС не поддерживает инициативу других фракций бундестага запретить партию "Альтернатива для Германии". Об этом пишет издание Welt, ссылаясь на... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T20:43+0300
2024-10-16T20:46+0300
политика
германия
адг
запрет
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Фракция партии ХДС не поддерживает инициативу других фракций бундестага запретить партию "Альтернатива для Германии". Об этом пишет издание Welt, ссылаясь на соответствующий документ партии."Фракция считает попытку запретить АдГ в данный момент юридически малообещающей и политически контрпродуктивной", - приводит издание фрагмент текста из документа ХДС. Как отмечается в статье, ранее большинство представителей ХДС отдали свои голоса против введения процедур по запрету правой партии в конституционном суде. Вместе с тем авторы материала приводят высказывания депутатов ХДС, которые называют ошибочным мнение, что поддержку АдГ можно "запретить", и предлагают вместо этого "противостоять АдГ в политическом и содержательном плане".
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германия, адг, запрет
Политика, ГЕРМАНИЯ, АдГ, запрет
20:43 16.10.2024 (обновлено: 20:46 16.10.2024)
 
В Германии воспротивились запрету АдГ

Welt : фракция партии ХДС в ФРГ выступает против запрета АдГ на данный момент

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Фракция партии ХДС не поддерживает инициативу других фракций бундестага запретить партию "Альтернатива для Германии". Об этом пишет издание Welt, ссылаясь на соответствующий документ партии.
"Фракция считает попытку запретить АдГ в данный момент юридически малообещающей и политически контрпродуктивной", - приводит издание фрагмент текста из документа ХДС. Как отмечается в статье, ранее большинство представителей ХДС отдали свои голоса против введения процедур по запрету правой партии в конституционном суде.
Олаф Шольц
АдГ - вторая. Стали известны результаты региональных выборов в Германии
22 сентября, 19:32
Вместе с тем авторы материала приводят высказывания депутатов ХДС, которые называют ошибочным мнение, что поддержку АдГ можно "запретить", и предлагают вместо этого "противостоять АдГ в политическом и содержательном плане".
 
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