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В Германии воспротивились запрету АдГ

В Германии воспротивились запрету АдГ - 16.10.2024, ПРАЙМ

В Германии воспротивились запрету АдГ

Фракция партии ХДС не поддерживает инициативу других фракций бундестага запретить партию "Альтернатива для Германии". Об этом пишет издание Welt, ссылаясь на... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T20:43+0300

2024-10-16T20:43+0300

2024-10-16T20:46+0300

политика

германия

адг

запрет

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Фракция партии ХДС не поддерживает инициативу других фракций бундестага запретить партию "Альтернатива для Германии". Об этом пишет издание Welt, ссылаясь на соответствующий документ партии."Фракция считает попытку запретить АдГ в данный момент юридически малообещающей и политически контрпродуктивной", - приводит издание фрагмент текста из документа ХДС. Как отмечается в статье, ранее большинство представителей ХДС отдали свои голоса против введения процедур по запрету правой партии в конституционном суде. Вместе с тем авторы материала приводят высказывания депутатов ХДС, которые называют ошибочным мнение, что поддержку АдГ можно "запретить", и предлагают вместо этого "противостоять АдГ в политическом и содержательном плане".

https://1prime.ru/20240922/vybory-851707391.html

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германия, адг, запрет